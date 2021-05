Les flux de données UE-États-Unis de Facebook sont menacés – voici ce que cela signifie

LONDRES – Facebook fait face à une interdiction potentielle du transfert des données des Européens vers les États-Unis. Ce serait un «coup dur» pour le géant des réseaux sociaux, selon les experts, et a de graves implications pour d’autres grandes entreprises technologiques américaines.

La semaine dernière, la Haute Cour d’Irlande a rejeté une contestation de Facebook concernant une enquête réglementaire qui pourrait conduire à une interdiction de la circulation de ses informations utilisateur de l’Union européenne vers les États-Unis.

Elle intervient après qu’une décision historique de la plus haute juridiction de l’UE a invalidé l’utilisation du bouclier de protection des données, un cadre pour le partage transatlantique de données.

Cette décision a été une victoire pour Max Schrems, un activiste autrichien de la protection de la vie privée qui a critiqué Facebook sur la manière dont il traite les données sur les citoyens européens. Schrems a fait valoir qu’à la lumière des révélations du lanceur d’alerte américain Edward Snowden, la loi américaine n’offrait pas une protection suffisante contre la surveillance des autorités publiques.

En septembre, la commission irlandaise de protection des données a envoyé à Facebook une ordonnance préliminaire lui interdisant d’utiliser un outil alternatif, connu sous le nom de clauses contractuelles standard, pour envoyer des informations utilisateur de l’UE aux États-Unis.

Facebook a déclaré que cette mesure menacerait ses opérations européennes et a obtenu un gel temporaire de la commande.

Désormais, la manière dont Facebook transfère les données de l’UE vers l’Amérique est à nouveau menacée. Jeudi, la Haute Cour irlandaise tiendra une courte audience au cours de laquelle elle devrait lever un sursis sur l’ordonnance de la DPC et son enquête sur les flux de données UE-États-Unis de Facebook.

« Comme d’autres entreprises, nous avons suivi les règles européennes et nous nous appuyons sur des clauses contractuelles standard et des garanties de données appropriées pour fournir un service mondial et connecter les personnes, les entreprises et les organisations caritatives », a déclaré un porte-parole de Facebook à CNBC.