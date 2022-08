Les fluctuations sauvages des taux hypothécaires la semaine dernière ont provoqué une rare augmentation du refinancement

Après avoir chuté fin juillet, les taux hypothécaires ont de nouveau augmenté en moyenne la semaine dernière, mais les mouvements quotidiens ont été volatils. La demande de prêts hypothécaires a été divisée, avec des gains de refinancement mais une baisse des demandes des acheteurs de maison, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 5,43 % à 5,47 %, avec des points passant de 0,65 à 0,80 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement. Alors que la moyenne hebdomadaire n’a pas beaucoup changé, les mouvements quotidiens ont été plus spectaculaires.

Une autre lecture de Mortgage News Daily a montré que le taux moyen sur 30 ans a bondi de 45 points de base au début de la semaine dernière, puis chuté de 41 points de base jeudi, puis remonté de 36 points de base. Les taux hypothécaires ne se déplacent pas souvent dans des incréments aussi importants.

Cette volatilité est probablement à l’origine du gain de refinancement, qui n’a cessé de baisser depuis le début de cette année. Ces demandes ont augmenté de 4% pour la semaine. Certains ont peut-être profité rapidement de la baisse des taux ou espéraient toujours obtenir les offres les plus basses des semaines précédentes. Le refinancement, cependant, est toujours en baisse de 82 % par rapport à il y a un an, lorsque les taux se situaient autour de 3 %.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison, qui sont moins réactives aux mouvements de taux hebdomadaires, ont diminué de 1 % pour la semaine et de 19 % par rapport à il y a un an.

“Le marché de l’achat continue de connaître un ralentissement, malgré la vigueur du marché du travail”, a déclaré Joel Kan, vice-président associé des prévisions économiques et sectorielles de MBA. “L’activité a maintenant chuté au cours de cinq des six dernières semaines, les acheteurs restant à l’écart en raison de conditions d’accessibilité toujours difficiles et de doutes sur la solidité de l’économie.”

Les taux hypothécaires ont légèrement baissé pour commencer cette semaine et ont été beaucoup moins volatils que la semaine dernière. Cela pourrait changer mercredi avec la publication du dernier indice des prix à la consommation, qui mesure l’inflation dans l’économie. Le marché obligataire surveille cet indicateur peut-être le plus proche de tous les indicateurs économiques.