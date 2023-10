Amazon (AMZN) a publié des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu après la cloche de clôture jeudi. Alors que les inquiétudes concernant les performances de l’unité cloud d’Amazon Web Services ont effacé les gains initiaux des actions, ces inquiétudes ont été rapidement dissipées lorsque la conférence téléphonique post-bénéfice a commencé et que les actions ont de nouveau augmenté. Le chiffre d’affaires pour le trimestre clos le 30 septembre a augmenté de 13 % sur un an pour atteindre 143,1 milliards de dollars, dépassant les attentes de 141,4 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG, anciennement Refinitiv. Le bénéfice par action sur la base des principes comptables généralement reconnus (PCGR) a augmenté à 94 cents, contre 28 cents par action l’an dernier. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de plus de 340 % pour atteindre 11,12 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions de 7,7 milliards de dollars, selon FactSet, et au-dessus du haut de gamme des prévisions de la direction. Notamment, le chiffre du BPA incluait un gain de valorisation avant impôts de 1,2 milliard de dollars lié à l’investissement d’Amazon dans Rivian Automotive (RIVN), tandis que le chiffre de la même période de l’année précédente incluait un gain de valorisation avant impôts de 1,1 milliard de dollars. En raison de sa participation importante dans le constructeur de véhicules électriques, Amazon est tenu d’enregistrer les changements de fortune de Rivian comme résultat hors exploitation en cas de gains ou comme dépense en cas de baisse. Étant donné que les analystes n’incluent pas les fluctuations de Rivian dans leurs estimations, les prévisions consensuelles pour le BPA au moment de la publication n’offraient pas une comparaison précise. En conséquence, l’estimation du résultat d’exploitation est une mesure plus révélatrice de la performance d’Amazon par rapport aux attentes de Wall Street – et ne vous y trompez pas, elle a été solide. En résumé Les actions d’Amazon ont fait des montagnes russes juste après la publication du trimestre : elles ont d’abord augmenté alors que les investisseurs étaient enthousiasmés par les gros chiffres, puis ont chuté alors qu’ils se désolaient de la croissance du chiffre d’affaires d’AWS. Mais les vendeurs impulsifs qui se sont manifestés avant le début de l’appel se sont avérés avoir tort puisque le PDG Andy Jassy a souligné que plusieurs transactions importantes avaient été signées au cours du trimestre et n’étaient pas reflétées dans les résultats de jeudi. La direction a déclaré que l’optimisation des coûts reste un obstacle, mais que son impact est « considérablement atténué », tout comme le « rythme et le volume des transactions conclues ». Maintenant c’est bien. Mais le point fort était un commentaire plus quantitatif : “Nous avons signé plusieurs nouvelles transactions en septembre avec une date d’entrée en vigueur en octobre qui n’apparaîtra dans aucun chiffre publié selon les PCGR pour le troisième trimestre, mais dont la collecte est supérieure au volume total de transactions déclaré. pour tout le troisième trimestre.” Bien que nous ne puissions pas donner de chiffre exact, nous pensons qu’il est plus que raisonnable de supposer que si cette activité avait été incluse dans les résultats du troisième trimestre, nous aurions constaté un taux de croissance d’AWS supérieur à ce que Street recherchait. Ce seul commentaire a complètement bouleversé le stock et a démontré une fois de plus l’importance d’attendre des nouvelles de la direction avant de vendre (ou d’acheter d’ailleurs) sur un seul article – d’autant plus que le problème AWS n’était pas si grave au départ. Il ne s’agissait que d’un manque à gagner de 145 millions de dollars sur plus de 23 milliards de dollars de revenus. AMZN YTD montagne Amazon YTD En dehors de cela, nous soulignons l’immense levier d’exploitation que la direction retrouve grâce aux réductions de coûts. Sur une augmentation annuelle des ventes de 13 %, nous avons obtenu une augmentation monstre de 340 % du bénéfice d’exploitation par rapport à la période de l’année dernière, les dépenses d’exploitation n’ayant augmenté que de 6 % d’une année sur l’autre. Cela s’est traduit par une augmentation de plus de 580 points de base de la marge opérationnelle d’Amazon. Les efforts continus d’Amazon pour régionaliser son réseau de distribution contribuent également aux résultats des deux côtés du compte de résultat. Non seulement le stockage des articles plus près de leur destination finale contribue à réduire les coûts, mais les délais de livraison plus rapides stimulent par conséquent la demande. Jassy a expliqué lors de l’appel : “Lorsque vous offrez une livraison plus rapide aux clients, ils commencent en fait à vous considérer pour beaucoup plus d’articles qu’ils ne le feraient autrement.” Il a ajouté : “Lorsque vous recevez systématiquement quelque chose le jour même ou le lendemain, cela change simplement ce que vous êtes prêt à faire.” Dans l’ensemble, il s’agit d’un rapport solide pour le troisième trimestre, les inquiétudes concernant AWS étant rejetées. Les prévisions de ventes pour le quatrième trimestre étaient un peu courtes. Mais le guide opérationnel a dépassé les attentes. Dans ce contexte, nous réitérons la note 1 sur le titre et notre objectif de cours de 160 $ ​​par action. Commentaire trimestriel Bien que le troisième trimestre ait été solide, le manquement minime qui a inquiété tout le monde avant la conférence téléphonique concernait AWS. Comme le montre la partie Segments du tableau ci-dessus, AWS a généré un chiffre d’affaires de 23,06 milliards de dollars, contre 23,20 milliards de dollars attendus, soit 12,3 % de plus que l’année dernière. Wall Street espérait une croissance de 13 %. Mais comme nous l’avons appris lors de l’appel, les chiffres rapportés ne révèlent pas une image complète et les choses s’améliorent clairement au quatrième trimestre alors que les efforts d’optimisation commencent à s’atténuer. Dans la partie du tableau à l’échelle de l’entreprise, le coût des ventes a dépassé les attentes, à 75 milliards de dollars. Mais cela s’explique facilement par le rythme des ventes, car le coût des ventes en pourcentage du chiffre d’affaires était en réalité inférieur à ce à quoi la rue s’attendait. C’est donc un raté car il est plus élevé que prévu, mais c’est vraiment un battement si l’on tient compte des performances des ventes. Les flux de trésorerie étaient un peu légers, mais rien ne nous inquiéterait étant donné qu’ils ont augmenté de 86 % d’une année sur l’autre et que les flux de trésorerie disponibles de 9,92 milliards de dollars ont devancé le bénéfice net. Comme nous pouvons le voir ci-dessus, les régions ont toutes été meilleures que prévu, avec des bénéfices nord-américains meilleurs que prévu et des pertes internationales bien inférieures aux attentes. Orientations Malgré l’absence de chiffre d’affaires, comme nous l’avons noté plus tôt dans la section Bottom Line, nous devrions continuer à percevoir les avantages de l’optimisation des coûts et les prévisions de bénéfice d’exploitation de la direction pour le quatrième trimestre ont été supérieures aux attentes. La société a déclaré qu’elle s’attend à une croissance des ventes nettes entre 7 % et 12 % d’une année sur l’autre – dans une fourchette de 160 à 167 milliards de dollars au quatrième trimestre. Le point médian de 163,5 milliards de dollars est inférieur aux estimations des analystes, qui étaient d’environ 166,4 milliards de dollars. Cependant, grâce à l’augmentation du levier d’exploitation suite aux réductions de coûts, le bénéfice d’exploitation de la direction se situe entre 7 et 11 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux 8,5 milliards de dollars recherchés par Street, à mi-parcours de 9 milliards de dollars. (Le Jim Cramer’s Charitable Trust est long sur AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Omar Marques | Fusée lumineuse | Getty Images