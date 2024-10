Les Floridiens ont prévenu « vous allez mourir » s’ils n’évacuent pas à l’approche de Milton

La côte ouest de la Floride se préparait mardi à faire face à l’impact de l’ouragan Milton, avec des milliers d’évacués bloquant les autoroutes et le maire de Tampa avertissant sans détour les habitants « vous allez mourir » s’ils restent sur place.

Le Centre national des ouragans des États-Unis dit Milton conserverait son statut d’ouragan majeur et « s’étendrait » à l’approche de la Floride, et les habitants devraient préparer « leurs familles et leurs maisons » – et évacuer si on leur demande de le faire.

Le président Biden a déclaré que l’ouragan Milton pourrait être l’une des pires tempêtes aux États-Unis depuis 100 ans et a conseillé aux habitants de partir immédiatement car « c’est une question de vie ou de mort ».

La tempête a traversé la ville mexicaine de Mérida, qui abrite 1,2 million d’habitants, tôt mardi matin, avant de dévier vers le nord en direction des États-Unis. Les autorités mexicaines ont transporté les gens hors des zones côtières de basse altitude.

Milton devrait atteindre la côte sud-ouest de la Floride mercredi soir, heure locale, selon le service météorologique national des États-Unis. dit dans sa dernière mise à jour, et pourrait provoquer des destructions dans des zones déjà ébranlées par Les ravages de l’ouragan Hélène il y a presque deux semaines.

Presque toute la côte ouest de la Floride était sous alerte ouragan, avec plus d’un million de personnes ayant été invitées à évacuer, fuyant des dommages potentiellement catastrophiques et des pannes de courant qui pourraient durer plusieurs jours.

« Le moment est venu où vous avez la possibilité de prendre les décisions nécessaires pour assurer votre sécurité et celle de votre famille », a déclaré mardi le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, dans une mise à jour. « Nous vous exhortons à exécuter votre plan.

« Préparons-nous au pire et prions pour que nous obtenions un affaiblissement et espérons le moins de dégâts possible, mais nous devons nous préparer à un impact majeur, majeur sur la côte ouest de la Floride. »

Joe Biden a annulé un voyage en Angola et en Allemagne moins d’un jour après son annonce lors d’un point de presse qui s’est brusquement terminé lorsque l’attachée de presse Karine Jean-Pierre est sortie en trombe, accusant les journalistes de diffuser de fausses informations en réponse aux questions sur le financement d’urgence en cas de catastrophe.

Le président a également approuvé la demande de DeSantis d’une déclaration fédérale d’urgence et a déclaré que la désinformation à la suite de l’ouragan Helene était « antiaméricaine ».

Cela s’est produit après qu’un collaborateur de DeSantis ait déclaré que le gouverneur ne répondait pas aux appels de la vice-présidente Kamala Harris, soulignant l’intense politisation autour de la réponse à Helene et Milton.

Harris a déclaré plus tard que les moments de crise « devraient vraiment être le moment où quiconque se considère comme un leader dit qu’il va mettre la politique de côté et donner la priorité au peuple ».

DeSantis a répondu que le fait que Harris « dise que ma seule concentration sur le peuple de Floride est en quelque sorte égoïste est illusoire ».

« Elle n’a aucun rôle là-dedans. En fait, elle est vice-présidente depuis trois ans et demi. J’ai fait face à un certain nombre de tempêtes sous cette administration. Elle n’a jamais rien contribué à aucun de ces efforts, et donc ce que je trouve égoïste, c’est qu’elle essaie de se tromper », a-t-il poursuivi.

Alors qu’il ne reste qu’un jour aux gens pour partir, les autorités locales ont fait part de leurs inquiétudes concernant les embouteillages et les longues files d’attente dans les stations-service, ainsi que les débris ménagers jetés entassés sur les trottoirs après l’ouragan Helene de la semaine dernière et qui pourraient devenir des projectiles lorsque les vents de Milton frapperaient.

Les prévisionnistes et les responsables américains craignent que Milton ne touche terre dans la région de Tampa Bay, qui abrite plus de 3 millions d’habitants. Tampa n’a pas été directement touchée par un ouragan majeur depuis 1921 et pourrait voir les eaux monter de 15 pieds (4,5 mètres).

Modélisateurs de dégâts causés par les ouragans j’ai prévenu pendant des années que la région de Tampa Bay est particulièrement vulnérable à la montée des eaux provoquée par les ondes de tempête, en raison de ses fonds marins larges et peu profonds, qui peuvent pousser l’eau vers le haut.

Le maire de Tampa, une ville de basse altitude qui compte 3,3 millions d’habitants, a lancé un sévère avertissement aux habitants alors que l’ouragan Milton traversait le golfe du Mexique.

« Si vous choisissez de rester… vous allez mourir », a déclaré la maire, Jane Castor.

Castor a livré une évaluation brutale à CNN lundi tout en décrivant également Milton comme un ouragan « littéralement catastrophique » qui devrait pousser jusqu’à 15 pieds d’eau du Golfe à l’intérieur des terres – une quantité que les responsables jugent mortelle.

L’ouragan Hélène, qui a touché terre fin septembre, a fait plus de 200 morts et dégâts catastrophiques s’étendant de la Floride aux montagnes des Appalaches. On craint que les tas de décombres laissés dans le sillage d’Hélène ne se transforment en débris dangereux s’ils sont emportés par les inondations et les vents de Milton.

Le service météorologique national a déclassé Milton mardi au rang d’ouragan de catégorie 4, mais les prévisionnistes ont déclaré qu’il constituait toujours une menace extrêmement sérieuse.

« Même si des fluctuations d’intensité sont attendues, Milton devrait rester un ouragan extrêmement dangereux jusqu’à toucher terre en Floride », a déclaré l’agence. dit.

Le léger affaiblissement par rapport au statut de catégorie 5 obtenu lundi s’est produit après que la pression barométrique de Milton a légèrement augmenté, passant de 879 mbar à 924 mbar. Cela s’est produit alors que Milton semblait subir un remplacement de la paroi oculaire, ce qui peut augmenter brièvement la pression barométrique et réduire son intensité.

Cependant, le phénomène tend à élargir l’ouragan, augmentant ainsi son champ de vent. Les projections prévoient que l’ouragan se renforcera à la catégorie 5, puis s’affaiblira à l’approche de la Floride, même si les effets de la tempête resteront puissants.

Milton devrait devenir le 10e ouragan majeur – de catégorie 3 ou supérieure – à toucher terre le long de la côte américaine du Golfe depuis 2017, gagnant en puissance des mers chaudes du Golfe. Milton est la troisième tempête à s’intensification la plus rapide jamais enregistrée dans l’océan Atlantique, a indiqué l’agence.

Les experts météorologiques et climatiques attribuent un taux aussi élevé de tempêtes puissantes et destructrices au crise climatiquestimulée par la combustion de combustibles fossiles.

Avant l’arrivée de Milton, DeSantisa déclaré l’état d’urgence dans 51 de ses 67 comtés. « Ce que vous ne voulez pas faire, c’est rester dans une zone où il y a 10 à 15 pieds d’onde de tempête », a-t-il déclaré lundi à Fox News.

DeSantis a également demandé aux Floridiens de s’assurer qu’ils disposaient de nourriture et d’eau pour une semaine et qu’ils se préparaient à de nouveaux ordres d’évacuation.

Le gouverneur est favorable aux combustibles fossiles et a critiqué l’action climatique comme étant menée par des « fanatiques verts radicaux ».