Les Floridiens fuient la côte du Golfe alors que l’ouragan Idalia devrait toucher terre mercredi

Idalia est devenu un ouragan mardi alors qu’il s’intensifiait sur sa route vers la côte du golfe de Floride, le National Hurricane Center mettant en garde contre un risque croissant d’onde de tempête potentiellement mortelle et de vents dangereux de force ouragan en Floride au cours des deux prochains jours.

L’ouragan Idalia se trouvait mardi à environ 390 kilomètres au sud-sud-ouest de Tampa à 14 heures HE, avec des vents maximums soutenus de 150 km/h, a indiqué le centre des ouragans. Idalia se déplaçait vers le nord à 24 km/h.

« Vous avez encore le temps ce matin de faire vos derniers préparatifs… mais vous devez le faire maintenant », a annoncé le gouverneur Ron DeSantis au centre des opérations d’urgence de l’État.

Le centre de la tempête touchera très probablement une zone peu peuplée de la côte du Golfe connue sous le nom de Big Bend avant de traverser la péninsule et d’inonder le sud de la Géorgie et des Carolines jeudi, ont indiqué les prévisionnistes.

« À l’heure actuelle, le plus grand danger est l’onde de tempête », a déclaré mardi Robbie Berg, spécialiste principal des ouragans au centre des ouragans de Miami. « Nous nous attendons à une montée de huit à 12 pieds au-dessus des niveaux de marée normaux dans certaines parties de la région de Big Bend en Floride. »

Je me remets toujours de Ian

Le résultat pourrait être un coup dur pour un État toujours confronté aux dégâts persistants causés par l’ouragan Ian de l’année dernière, qui a été l’une des tempêtes les plus violentes jamais frappées sur le continent américain en termes de vitesse du vent.

Il a touché terre juste en dessous de la catégorie 5, avec des vents soutenus de 241 km/h. Il a tué 150 personnes et endommagé 52 000 maisons, entreprises et autres structures, dont près de 20 000 ont été détruites ou gravement endommagées.

Bien que le parcours d’Idalia soit différent de celui de Ian, il a déjà dévasté Cuba, en particulier dans la partie la plus occidentale de l’île, où la province productrice de tabac de Pinar del Rio se remettait encore de Ian.

Une femme se tient devant la porte d’entrée de sa maison après le passage de la tempête Idalia à La Coloma, Cuba, mardi. La région se remet encore du passage de l’ouragan Ian l’année dernière. (Alexandre Meneghini/Reuters)

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées vers des abris ou sont restées chez des amis et des parents alors que jusqu’à 0 centimètre de pluie est tombé. Plus de la moitié de la province était privée d’électricité.

Le service météorologique national de Tallahassee a qualifié Idalia d’« événement sans précédent » puisqu’aucun ouragan majeur jamais enregistré n’a traversé la baie jouxtant la région de Big Bend.

L’ouragan Michael, en octobre 2018, a suivi une trajectoire similaire jusqu’à Idalia, mais plus au nord. Il a percuté le Florida Panhandle avec des vents soutenus soufflant à 257 km/h. Au moins 74 morts ont été attribuées à cette tempête, dont 59 aux États-Unis et 15 en Amérique centrale.

Comment les chemins de Michael et Ian se comparent à ceux d’Idalia

« Un mot : partez »

Sur l’île de Cedar Key, au large de la côte nord-ouest de la Floride, dans le golfe du Mexique, la commissaire Sue Colson s’est jointe à d’autres responsables municipaux pour emballer des documents et des appareils électroniques à l’hôtel de ville.

Elle avait un message pour les près de 900 habitants qui avaient l’ordre obligatoire d’évacuer l’île située près de la côte de la région de Big Bend. Plus d’une douzaine de policiers de l’État ont fait du porte-à-porte pour avertir les résidents que l’onde de tempête pourrait atteindre 4,5 mètres.

« Un mot : partez », a déclaré Colson. « Ce n’est pas quelque chose à discuter. »

Mais tout le monde n’a pas tenu compte de l’avertissement. Andy Bair, propriétaire de l’Island Hotel, a déclaré qu’il avait l’intention de « garder » son bed and breakfast, qui date d’avant la guerre civile. Le bâtiment n’a pas été inondé depuis près de 20 ans qu’il en est propriétaire, pas même lorsque l’ouragan Hermine a inondé la ville en 2016.

« En tant que gardien du plus ancien bâtiment de Cedar Key, j’ai juste l’impression que j’ai besoin d’être ici », a déclaré Bair. « Nous avons prouvé à maintes reprises que nous n’allons pas disparaître. Nous serons peut-être un peu mal à l’aise pendant quelques jours, mais tout ira bien finalement.

Un homme marche le long de la 2e rue, où les entreprises et les résidents se préparaient à d’éventuelles inondations, avant l’arrivée prévue de l’ouragan Idalia à Cedar Key, en Floride, mardi. (Rebecca Blackwell/Associated Press)

La Garde nationale mobilisée

DeSantis avait précédemment déclaré l’état d’urgence dans 46 comtés, une large bande qui s’étend sur la moitié nord de l’État, de la côte du golfe à la côte atlantique.

L’État a mobilisé 1 100 membres de la Garde nationale, qui disposent de 2 400 véhicules anti-inondations et de 12 avions pour les efforts de sauvetage et de récupération, tandis qu’environ 30 000 travailleurs des services publics seraient prêts à effectuer des réparations à la suite de l’ouragan.

« Vous n’êtes pas obligé de quitter l’État », a déclaré DeSantis. « Vous n’êtes pas obligé de parcourir des centaines de kilomètres. Vous devez vous rendre sur un terrain plus élevé dans une structure sûre. Vous pouvez affronter la tempête là-bas, puis rentrer chez vous.

Les péages ont été supprimés sur les autoroutes hors de la zone dangereuse, les abris étaient ouverts et les hôtels prêts à accueillir les évacués. Plus de 30 000 travailleurs des services publics se sont rassemblés pour effectuer les réparations le plus rapidement possible à la suite de l’ouragan.

REGARDER | Idalia inonde Cuba en route vers la Floride : Idalia inonde Cuba frappée par de fortes pluies La tempête tropicale Idalia a frappé Cuba dimanche avec des pluies torrentielles, alors que près de 10 centimètres sont tombés dans certaines zones et que les autorités ont surveillé la rivière Cuyaguateje pour détecter d’éventuelles inondations.

L’aéroport international de Tampa et l’aéroport international de St. Pete-Clearwater ont fermé mardi et le service ferroviaire de banlieue Sunrail à Orlando a été suspendu.

Le maire de Saint-Pétersbourg, Ken Welch, a exhorté les habitants à ne pas faire preuve de complaisance.

« J’espère et je prie pour que votre plan d’urgence soit en place et que vous exécutiez ce plan », a déclaré Welch lors d’une conférence de presse. « Le temps presse pour vous assurer que vous êtes prêts à affronter cette tempête. »

Risque d’onde de tempête

À Tarpon Springs, une communauté côtière au nord-ouest de Tampa, 60 patients ont été évacués d’un hôpital par crainte que le système ne provoque une onde de tempête de 2,1 mètres.

De grandes parties de la côte ouest de la Floride sont exposées à des ondes de tempête et à des inondations. Des avis d’évacuation ont été émis dans 21 comtés avec des ordres obligatoires pour certaines personnes dans huit de ces comtés.

De nombreux avis étaient destinés aux habitants des zones basses et côtières, à ceux vivant dans des structures telles que des maisons mobiles et préfabriquées, des véhicules récréatifs et des bateaux, et aux personnes qui seraient vulnérables en cas de panne de courant.

Des vagues s’écrasent contre le rivage de Higgs Beach à Key West, en Floride, mardi. L’ouest de la Floride était sur ses gardes et se préparait à affronter Idalia, qui s’est renforcée lors de ses déplacements sur l’eau. (Rob O’Neal/Le citoyen de Key West/Associated Press)

De nombreux districts scolaires le long de la côte du Golfe ont annoncé qu’ils seraient fermés mardi et mercredi. Plusieurs collèges et universités ont annoncé qu’ils fermeraient leurs campus mardi, notamment l’Université de Floride à Gainesville.

« Ils nous ont dit que notre dortoir, en particulier, était sujet aux inondations », a déclaré Erin Amiss, étudiante à l’Eckerd College de Saint-Pétersbourg.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment déclaré que la saison des ouragans 2023 serait beaucoup plus chargée que prévu initialement, en partie à cause des températures océaniques extrêmement chaudes. La saison s’étend jusqu’au 30 novembre, avec généralement août et septembre comme pic.