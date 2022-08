Les flics utilisent un bulldozer pour aider une femme à retourner chez ses beaux-parents en UP

Une femme qui a été chassée de la maison de sa belle-famille a été assurée de revenir en toute sécurité lorsque la police a atteint sa porte avec un bulldozer. Cette décision est intervenue près de deux semaines après l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad ordonnant d’assurer le retour de la femme dans son domicile conjugal “par tous les moyens”. Nutan Malik, 30 ans, avait un différend avec la famille de son mari sur des questions liées à la dot et avait demandé l’aide de la juridiction à ce sujet.

L’incident s’est produit dimanche et a été signalé dans la région de Harinagar, qui se trouve sous les limites du poste de police d’Haldaur à UP’s Bijnor. La police est arrivée à la maison avec un bulldozer pour « s’assurer du respect de l’ordonnance du tribunal ».

Selon un rapport du TOI, Praveen Ranjan, le SP (ville) a informé que malgré les avertissements répétés de la police par haut-parleurs, les beaux-parents étaient réticents à ouvrir la porte. C’est alors que le bulldozer est entré en jeu puisque l’ordre du tribunal était de faire en sorte que la femme lésée entre chez elle par tous les moyens possibles.

Ranjan a en outre confirmé que Nutan avait été autorisé à entrer dans la maison peu de temps après avoir amené les bulldozers. Il a également déclaré que la femme avait bénéficié d’une sécurité policière.

Nutan Malik s’est marié avec Robin Singh il y a 5 ans. Elle a été harcelée pour la dot par la famille de son mari. En 2019, elle a déposé une plainte au commissariat concernant l’affaire qui a conduit à l’arrestation de son mari. Mais à leur tour, ses beaux-parents l’ont également chassée de la maison.

Selon un rapport de TOI, le père de la femme, Sher Singh, a déclaré que les choses allaient bien au départ après le mariage en 2017. Mais peu de temps après, Robin et sa famille ont commencé à maltraiter sa fille et elle est devenue un sujet de violence domestique pour ne pas apporter plus de dot. Ils ont dû frapper aux portes de la Haute Cour d’Allahabad lorsque la famille a refusé d’accepter le retour de Nutan.

Singh était satisfait de la décision de la police d’amener un bulldozer au domicile conjugal de sa fille puisqu’elle pourra désormais y résider légitimement.

