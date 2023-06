Les flics trouvent l’historique de recherche sur le Web d’un homme de Mumbai accusé d’avoir tué sa partenaire

Manoj Sane, l’homme de 56 ans accusé d’avoir tué sa compagne et d’avoir ensuite découpé son corps à Mumbai, avait recherché en ligne des méthodes pour se débarrasser d’un cadavre et éliminer la puanteur associée, selon des sources policières. Les policiers ont déclaré avoir trouvé l’historique de recherche Internet de Sane sur son téléphone, fournissant des détails plus troublants sur le crime horrible.

L’enquête sur l’horrible meurtre de Saraswati Vaidya, 32 ans, dont les restes mutilés ont été retrouvés dans l’appartement du couple dans l’immeuble Akashdeep à Mira Road (Est), a conduit à des révélations choquantes. Sane aurait acheté une machine à couper le bois pour démembrer le corps de Vaidya après sa mort.

Sane, qui possédait déjà une machine à couper les carreaux, l’utilisait pour couper du contreplaqué dans le passé. Cette fois, cependant, l’outil a été réutilisé pour une utilisation plus sinistre.

Selon des sources policières, Sane a également utilisé de l’huile d’eucalyptus pour supprimer la puanteur de la décomposition. Il avait acheté cinq flacons d’huile à cet effet. Les forces de l’ordre ont depuis saisi plusieurs objets dans l’appartement, notamment des machines à découper, des flacons d’huile et une variété d’ustensiles tels qu’une cuillère, un seau, une marmite en laiton et une cuisinière.

La police a mené des entretiens avec 8 à 10 personnes liées à l’affaire, dans l’espoir de reconstituer le récit complet de ce crime brutal. Une photographie de Vaidya a été récupérée du téléphone de Sane, montrant des blessures visibles sur son corps. Le motif derrière cette photographie reste flou.

Les résidents du complexe immobilier sont toujours aux prises avec la réalité des événements horribles qui se sont déroulés au milieu d’eux. La dépouille de Vaidya, 32 ans, a été découverte par la police le 7 juin après que des voisins se sont plaints d’une odeur nauséabonde émanant de l’appartement du couple. Sane était absent au moment de la découverte, et les officiers ont été accueillis par la vue horrible des parties du corps démembrées de Vaidya dans divers ustensiles de cuisine en entrant dans l’appartement.

L’ensemble du complexe est plongé dans un silence inquiétant alors que les résidents continuent de traiter le crime choquant. Le secrétaire de la société, Pratap Aswal, a commenté : « Même maintenant, les résidents sont en état de choc et ont peur de se déplacer. L’odeur nauséabonde est toujours ressentie dans les locaux et nous désinfectons maintenant tout le complexe.

Au lendemain de cet incident, la direction de la société a décidé d’imposer une vérification plus stricte de l’identité et des antécédents des locataires.

Sane, un employé d’un magasin de rationnement, a été arrêté jeudi dernier. Il aurait dit à la police que Vaidya s’était suicidée en buvant du poison et qu’il avait simplement tenté de se débarrasser de son corps en le découpant. Il a également affirmé qu’il était séropositif et qu’il n’avait pas de relation physique avec Vaidya, affirmant qu’elle était sa femme et non sa partenaire.