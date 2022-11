Les flics trouvent 53 SACS de restes humains lors d’un festival international d’art après qu’un chien a été aperçu portant une main humaine dans sa bouche

Un CHIEN repéré portant une main humaine dans sa bouche a déclenché la découverte macabre de 53 sacs poubelles bourrés de parties du corps au Mexique.

Les flics ont trouvé l’horrible charnier lors d’un festival international des arts dans la ville mexicaine d’Irapuato dans l’État de Guanajuato, à environ 170 miles au nord-ouest de la capitale Mexico.

Plus de 53 sacs de restes humains ont été découverts dans une fosse commune au Mexique Crédit : AFP

Les autorités ont été alertées après qu’un chien a été repéré avec une main humaine dans la gueule Crédit : AFP

La police blâme les guerres meurtrières des cartels pour la découverte Crédit : AFP

La découverte terrifiante a été faite après le retour d’un chien portant une main humaine dans sa bouche.

Bibian Mendoza, la fondatrice d’un collectif de femmes à la recherche de personnes disparues, a déclaré qu’elle était venue à la recherche de son frère après avoir entendu des informations sur le chien.

Elle a suivi le chiot, ce qui l’a conduite directement à la fosse commune.

Les restes ont maintenant été exhumés et analysés après leur première découverte en octobre.

On ne sait pas encore combien de restes ont été identifiés, mais on pense que des experts travaillent avec la police pour le faire.

Jusqu’à présent, le frère de Bibian n’a pas été nommé.

Bibian a déclaré à l’Agence France-Presse: “Pendant que des gens du monde entier célébraient le festival Cervantino, un festival international des arts dans la région, nous déterrions des corps.

“En même temps, je pensais que c’était inutile parce qu’ils enterraient plus de gens ailleurs.”

Des policiers ont été photographiés en train de protéger des membres du groupe de Bibian “Hasta Encontrarte” (“Jusqu’à ce que nous vous trouvions”), lors de la recherche de proches disparus dans la fosse commune.

L’État de Guanajuato, dans le centre du Mexique, a le taux d’homicides le plus élevé de toutes les régions du pays.

L’État a connu plus de 2 400 meurtres ainsi que quelque 3 000 disparitions entre janvier et septembre de cette année.

On pense que la plupart des crimes violents dans la région sont liés aux violents cartels de la drogue du Mexique.

Il est entraîné par une guerre de plusieurs années entre les cartels meurtriers de Jalisco et de Sinaloa pour le contrôle des trafics de cocaïne et de fentanyl.

Dimanche, plusieurs membres du cartel ont été tués après avoir attaqué un poste de police à Celaya, à environ 40 miles à l’est d’Irapuato.

Une fusillade dans un bar d’Apaseo el Alto à Guanajuato a fait neuf morts le 9 novembre.

En plus de se battre pour la drogue, les cartels sont de plus en plus en guerre contre le vol de carburant face à la flambée des prix.

“La violence des gangs, souvent associée au vol de pétrole et de gaz naturel de la compagnie pétrolière d’État et d’autres fournisseurs, se produit à Guanajuato, principalement dans les régions du sud et du centre de l’État”, a écrit le département d’État américain dans un avis aux voyageurs. mois.

“Le nombre élevé de meurtres dans la région sud de l’État associés à la violence liée aux cartels est particulièrement préoccupant.”

Cela survient quelques semaines seulement après qu’un chien a été vu portant une tête décapitée dans sa bouche dans le centre du Mexique.

Les habitants de l’État de Zacatecas, au Mexique, en proie à la violence, ont été choqués lorsqu’ils ont vu un chien errant transporter les restes décapités mercredi soir.

Un responsable de l’application des lois a déclaré que la tête avait été jetée sur une pancarte en carton à côté d’un guichet automatique mexicain à Monte Escobedo.

Des habitants terrifiés ont vu l’animal s’enfuir avec la tête du cadavre avant que la police ne puisse enquêter sur la scène du crime.

Les restes horribles ont été laissés avec le message “la prochaine tête est à vous”, signé par le chef du Jalisco New Generation Cartel (JNGC), El Mencho, qui est également l’homme le plus recherché au Mexique.

Guanajuato, dans le centre du Mexique, est l’État le plus meurtrier du pays Crédit : AFP

Les membres de ‘Hasta Encontrarte’ (‘Jusqu’à ce que nous vous trouvions’) ont recherché des proches disparus Crédit : AFP