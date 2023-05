Les flics sous le feu pour avoir tasé un homme de 95 ans

Le patient australien atteint de démence était « armé d’un couteau », a expliqué un haut responsable

La police australienne fait face à l’indignation du public après qu’un officier ait tasé une femme de 95 ans dans une salle de traitement d’une maison de retraite, alors qu’elle était « lentement » marchant vers lui en utilisant un déambulateur avec un couteau à steak dentelé à la main. Elle s’est cognée la tête contre le sol après la secousse et se bat maintenant pour sa vie.

L’interaction avec Clare Nowland, une grand-mère de la Nouvelle-Galles du Sud, a eu lieu mercredi matin à l’intérieur des installations de Yallambee Lodge dans la ville de Cooma. Le commissaire adjoint Peter Cotter, qui s’est entretenu avec des journalistes vendredi, a déclaré que la femme avait obtenu l’outil dans la cuisine, ce qui avait provoqué un appel à la police.

«Les négociations ont commencé avec Clare pour essentiellement laisser tomber le couteau. Pour une raison quelconque, Clare n’a pas fait cela », a expliqué le fonctionnaire.

Les médias australiens ont diffusé des images de famille montrant Nowland en train de faire du parachutisme à l’âge de 80 ans. Elle avait profité de ses années de coucher du soleil entourée de huit enfants et de leurs enfants, selon des informations, mais a récemment souffert de démence.

Les critiques se sont demandé si le zapping de Nowland, qui ne pèse que 43 kilogrammes, mesure 157 cm (5’2″) et est assez fragile à son âge avancé, était justifié. L’officier qui a utilisé le Taser a été décrit comme un agent de police principal avec 12 ans d’expérience dans la force.

« Elle avait un couteau à la main et il est juste de dire qu’elle était armée de ce couteau », Cotter a expliqué lors de la conférence de presse. « Il est juste de dire [she walked] à un rythme lent. Elle avait un déambulateur. Mais elle avait un couteau.

Un ami de la famille, Andrew Thaler, a déclaré aux médias que les blessures de Nowland mettaient sa vie en danger et comprenaient une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale.

L’agent impliqué dans l’incident est « non opérationnelle » et son statut de service a été placé sous examen, a déclaré le chef de la police. L’enquête sur l’incident a reçu la plus haute priorité et sera approfondie et examinée de manière indépendante, a-t-il promis.

Les deux officiers présents sur les lieux avaient des caméras corporelles, mais les images n’ont pas été rendues publiques, car elles n’ont pas été jugées dans l’intérêt public. Cotter a décrit les vidéos comme « affronter » et a assuré que les intervenants tentaient de désamorcer la situation.

Il a exprimé sa sympathie à la famille Nowland et a exhorté les journalistes à leur donner le temps de traiter ce qui s’était passé. Il a expliqué le délai entre l’incident et le point de presse par la nécessité de se coordonner avec les Nowlands, pour évaluer quelles informations peuvent être rendues publiques.