Les flics sont plus soucieux d’être réveillés que de résoudre des crimes, disent quatre électeurs sur dix

QUATRE électeurs sur dix pensent que la police est plus soucieuse d’être réveillée que de résoudre des crimes.

Et 69% estiment que les agents ont renoncé à attraper les cambrioleurs et les voleurs à l’étalage.

Les résultats, dans un sondage du groupe de réflexion More In Common, révèlent l’ampleur de la colère contre la police.

Quelque 52 % pensent que les comportements antisociaux ne sont pas traités suffisamment au sérieux. Seulement 5 % pensent que c’est pris trop au sérieux.

More in Common a interrogé 4 500 électeurs. Le porte-parole Luke Tryl a déclaré: “En ce qui concerne les comportements antisociaux, le vandalisme et les graffitis, le public pense que la police a tout simplement cessé d’essayer.”

“Si le gouvernement veut vraiment se niveler, il doit de toute urgence recentrer l’attention de la police sur les initiatives à la mode et s’attaquer directement au fléau de la criminalité de faible ampleur dans nos communautés.”

Les conclusions ont été reprises par des Britanniques en colère dans une série de groupes de discussion avec le groupe de réflexion.

Majid de Stoke-on-Trent, a déclaré que des voyous avaient brisé sa voiture – mais quand il a appelé les flics, il a été refilé avec un tas d'”excuses”.

Il a fulminé : « Quand j’ai appelé la police, ils ont dit qu’ils viendraient après trois heures, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont dit « Oh, nous manquons de personnel. Nous ne pouvons rien faire.

Tracey, de la vallée de Rother, a déclaré: “Les conseils ne peuvent plus garder le verre sur le sol dans les terrains de jeux maintenant.”

Liz Truss et Rishi Sunak ont ​​promis de sévir contre le crime s’ils devenaient Premier ministre.

Mme Truss s’est engagée à introduire des tableaux de classement de la police et à forcer les flics à prendre les cambriolages plus au sérieux.

M. Sunak a promis de durcir les peines de prison pour les récidivistes.