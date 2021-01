Les capitales d’État à travers les États-Unis ont été renforcées contre une éventuelle vague de manifestations armées pro-Trump, après que le FBI a averti que des «groupes armés» se préparaient à s’abattre sur eux. La situation sur le terrain raconte une autre histoire.

L’émeute de Capitol Hill, qui a vu un groupe indiscipliné de manifestants pro-Trump se déchaîner dans le Capitole américain au début du mois, a incité les politiciens à mettre en garde contre un courant sous-jacent de la droite. « extrémisme » et «Terrorisme intérieur» à travers le pays. Alors que les journalistes et les experts libéraux parlent ouvertement de la nécessité de « purifier » la nation de «Trumpisme», L’inauguration de Joe Biden mercredi aura lieu dans un quartier verrouillé de Washington, DC, derrière une sécurité sans précédent, dont 20 000 gardes nationaux.

Avec Trump excommunié d’Internet, ses partisans qui ont pris d’assaut le Capitole font face à des peines draconiennes et la Garde nationale elle-même est peinée pour de potentiels loyalistes de Trump, le FBI averti gouvernement au niveau de l’État qui «Groupes armés» des partisans de Trump préparent un « soulèvement » sur les législatures dans les 50 États, à partir de ce week-end.

Les maisons d’État à travers le pays ont augmenté leur sécurité, comme anti-extrémisme « experts » amplifié la menace pour les médias. Pourtant, dimanche après-midi, il est devenu clair que soit le FBI et les médias ont exagéré la menace, soit l’armée Trump se tenait en retrait et gardait sa poudre sèche.

Des manifestants armés se sont présentés devant la maison de l’État de l’Ohio à Columbus, mais ils étaient dépassés en nombre par les policiers. Un important contingent du groupe semblait être associé au mouvement « Boogaloo » et a déclaré aux journalistes qu’ils n’étaient pas là au nom de Donald Trump, mais pour «La liberté individuelle pour tous».

"Nous soutenons la scène BLM locale" dit l’un des Boogaloo Boys avant de marcher vers le bâtiment de l’Ohio Statehouse pour protester pic.twitter.com/i7KQ3HohqD – Jorge Ventura Media (@VenturaReport) 17 janvier 2021

"Nous ne sommes pas un groupe pro-Trump" dit l’un des orateurs des Boogaloo Boys devant l’Ohio Statehouse pic.twitter.com/mHTMfSlLtk – Jorge Ventura Media (@VenturaReport) 17 janvier 2021

Des scènes similaires ont été rapportées dans l’Oregon et dans le Michigan, où une vingtaine de manifestants s’étaient rassemblés au capitole de Lansing à midi. Aucune violence n’a été signalée et ils sont partis une heure plus tard.

Certaines des personnes qui se sont présentées aujourd’hui au Capitole sont maintenant parties. Paisible toute la journée. La police et les médias restent. La neige tombe un peu plus lourde. On dirait que ça se termine à Lansing. pic.twitter.com/14Umh9h8Sr – Elisha Anderson (@elishaanderson) 17 janvier 2021

En Géorgie, seuls deux manifestants armés se sont présentés à la capitale d’Atlanta, alors qu’aucun manifestant ne s’était présenté à la plupart des maisons d’État du pays en milieu d’après-midi. En Floride, le FBI a arrêté un autoproclamé «Hardcore gauchiste» vendredi, pour avoir prétendument tenté de recruter des camarades pour attaquer dimanche une manifestation pro-Trump à Tallahassee. Cependant, même s’il n’avait pas été arrêté, il n’aurait eu aucune cible, car aucune manifestation ne s’est matérialisée.

Deux manifestants armés sont arrivés au Capitole. pic.twitter.com/A1NvTJTNRw – Jozsef Papp 🇺🇸 (@JozsefPapp_) 17 janvier 2021

Une forte présence policière autour du Capitole de l’Alabama dimanche en raison de rumeurs de manifestations dans les 50 États. À 12h30, il ne se passait absolument rien sauf un jogger qui est venu et a demandé s’il y avait un défilé. pic.twitter.com/roc790RA9T – Kim Chandler (@StatehouseKim) 17 janvier 2021

Le président Trump a appelé à plusieurs reprises ses partisans à éviter la violence, un appel qu’ils semblent avoir entendu depuis l’émeute de Capitol Hill. Cependant, même si l’inauguration de Biden se déroule pacifiquement, la sécurité dans les législatures américaines pourrait rester renforcée dans un avenir prévisible. À Washington, DC, le maire Muriel Bowser a annoncé la semaine dernière que les clôtures de sécurité et les déploiements de troupes autour du Capitole américain pourraient être le « Nouvelle norme » longtemps après le jour de l’inauguration.

