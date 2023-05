Les flics sont confrontés à plus de questions alors qu’ils admettent qu’un fourgon de police suivait des garçons à peine 85 SECONDES avant l’accident qui a déclenché une émeute

Les flics ont admis qu’un fourgon de police suivait deux garçons à peine 85 secondes avant un accident qui a déclenché de violentes émeutes.

Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, ont été tragiquement tués lundi soir à Ely, Cardiff, lorsque le vélo électrique sur lequel ils se trouvaient s’est écrasé.

De nouvelles images de vidéosurveillance ont révélé que la police suivait les deux jeunes garçons à peine 85 secondes avant l’accident 1 crédit

La police du sud du Pays de Galles déclare que les policiers se trouvaient à 800 mètres au moment de l’accident mortel 1 crédit

Une chronologie des événements a été confirmée par la police du sud du Pays de Galles

Leur mort a déclenché des émeutes dans la rue résidentielle après que des rumeurs selon lesquelles des officiers étaient à blâmer pour le fracas ont commencé à se répandre.

Alun Michael, commissaire au crime pour le sud du Pays de Galles, avait précédemment rejeté les allégations d’une poursuite avant le fracas.

Mais des images d’une caméra RingDoorbell montrent deux jeunes garçons qui courent sur la route – suivis de peu par un fourgon de police qui n’avait ni lumières bleues ni sirènes allumées.

Les flics ont confirmé aujourd’hui que ces images avaient été prises à 18 heures 52 secondes lundi.

Puis, à peine 85 secondes plus tard à 18:02.17, le crash tragique s’est produit.

La gendarme en chef adjointe Rachel Bacon a déclaré qu’il n’y avait pas de lumières bleues ou de sirènes activées dans les images de vidéosurveillance.

Elle a déclaré: «À 17 h 49, CCTV montre le vélo se dirigeant vers le véhicule de police à Frank Road. Le vélo fait ensuite demi-tour.

« A 18 heures, le vélo est suivi par le véhicule de police, que vous avez déjà vu sur les images de vidéosurveillance.

« Les lumières bleues ou les sirènes n’étaient pas allumées. »

Le gendarme en chef adjoint Bacon a expliqué que le véhicule de police avait traversé le rond-point de New Ely Church avant de descendre Archer, Stanway et Howell Road.

Il a ensuite tourné sur Grand Avenue à 18 h 02 min 31 s.

« Entre 18 h 02 min 17 s et 6 février 1941, c’est l’heure approximative de l’accident de la route à Snowden Road », a ajouté le chef de police adjoint.

« Au moment de la collision, le fourgon de police se trouvait sur Grand Avenue, à un demi-mile de Snowden Road. »

À 18 h 06 min 59 s, la chronologie indiquait : « Le véhicule de police se trouve sur Cowbridge Road West lorsqu’il reçoit des informations sur un accident de la route, allume des feux bleus et se dirige vers le lieu de la collision. »

Le chef de police adjoint a de nouveau déclaré: « Il n’y avait pas de véhicule de police sur Snowden Road au moment de la collision et nous pensons qu’il n’y avait aucun autre véhicule impliqué dans l’incident. »

Elle a confirmé que la police du sud du Pays de Galles avait fait un renvoi obligatoire au Bureau indépendant pour la conduite de la police afin de garantir que l’affaire fasse l’objet d’un examen indépendant.

« Nous leur fournirons toutes les informations dont nous disposons, et ils entreprendront une enquête indépendante », a-t-elle ajouté.

Sur les émeutes qui ont eu lieu depuis les morts tragiques, le chef de police adjoint a déclaré : « Rien ne peut excuser le niveau de violence et de désordre qui a suivi dans la communauté.

« Des biens ont été endommagés et les gens ont eu peur dans leurs propres maisons.

« Notre objectif est maintenant d’enquêter pleinement sur les circonstances de la collision et les scènes épouvantables qui ont suivi. »

Dans leur appel à témoins, informations et images, la police du sud du Pays de Galles a déclaré avoir récupéré 180 images de caméras corporelles de la police.

« Quiconque a des images des événements de lundi peut les télécharger via un lien sur notre site Web », a exhorté le chef de police adjoint Bacon.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien de la communauté jusqu’à présent et exhortons toute personne disposant d’informations à contacter la police du sud du Pays de Galles. »

Cela survient alors que des hommages déchirants ont afflué pour les jeunes garçons qui ont perdu la vie.

La mère dévastée de Harvey a écrit: «Nos cœurs sont vraiment brisés par la mort soudaine de Harvey, notre fils, petit-fils, frère, neveu, ami et petit ami bien-aimés.

«Il a vécu pleinement sa vie, il avait un grand cœur et au fond de lui, il s’en souciait vraiment. Il était le meilleur ami de Kyrees, et nos pensées et nos prières accompagnent également sa famille.

«Nous demandons la paix au sein de la communauté et demandons que les gens laissent l’enquête à la police afin que nous puissions obtenir les réponses dont nous avons désespérément besoin pour endormir Harvey.

« En tant que mère de Harvey, je veux me souvenir de notre fils comme le fils amusant et aimant qu’il était et non comme les médias le décrivent maintenant ».

La famille de Kyrees a également rendu hommage à leur garçon « aimé ».

Ils ont écrit: «Kyrees était un beau jeune homme aimant et attentionné, un fils aimant pour Belinda et Craig, un petit frère pour Aleah et Jordan et un oncle spécial KyKy pour Myra.

«Il était tellement aimé par ses grands-parents, ses tantes, ses oncles et ses nombreux cousins.

« Lui et Harvey avec Niall étaient les meilleurs amis depuis qu’ils étaient jeunes et allaient partout ensemble, ils avaient tous les deux tellement d’amis et aimaient beaucoup faire beaucoup de choses ensemble, s’amuser et rire !!

«Ils étaient aimés non seulement par leurs familles, mais aussi par leur communauté. Belinda, Craig et leurs familles aimeraient remercier tout le monde pour tous leurs mots aimables, leurs fleurs et leurs messages depuis qu’ils ont perdu leur fils.

Kyrees Sullivan, 16 ans, est décédé dans un fracas d’horreur lundi soir Crédit : Police du sud du Pays de Galles

Son copain, Harvey Evans, 15 ans (extrême droite) est également décédé Crédit : Police du sud du Pays de Galles