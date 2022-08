Les flics se rendent au domicile de la représentante Marjorie Taylor Greene en réponse à un appel « swatting »

Bill Clark | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Cinq officiers se sont présentés au domicile de la représentante Marjorie Taylor Greene dans la nuit après qu’un opposant présumé à sa position sur les droits des transgenres ait fait un faux appel au 911, a annoncé mercredi la police géorgienne.

L’appel “swatting” a faussement affirmé qu’un homme avait été abattu à plusieurs reprises dans une baignoire dans une résidence à Rome, en Géorgie, a déclaré le service de police de la ville dans un rapport partagé avec CNBC.

Le département de police de Rome à 1 h 04 HE a dépêché cinq officiers, à qui on a dit en chemin qu’ils se dirigeaient vers la maison de Greene, selon le rapport. Ils ont sonné à la porte et ont été accueillis par la députée républicaine, qui “nous a assuré qu’il n’y avait pas de problème”, selon le rapport.

Une porte-parole du département a déclaré à CNBC que les agents avaient vérifié le domicile de Greene.

Par la suite, le département a reçu un deuxième appel d’un suspect utilisant une voix générée par ordinateur qui a revendiqué la responsabilité de l’incident.

Le suspect “a expliqué qu’ils étaient bouleversés par la position de Mme Greene sur les” droits des jeunes transgenres “et a déclaré qu’ils essayaient de la” SWAT “”, indique le rapport de police.

Le département a déclaré qu’il travaillait avec la police du Capitole des États-Unis sur l’enquête, qui reste active. La police du Capitole n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Greene, un législateur d’extrême droite soutenu par l’ancien président Donald Trump, avait présenté la semaine dernière un projet de loi au Congrès qui en ferait un crime de fournir une affirmation de genre prise en charge des mineurs transgenres.

“En ce moment, la sécurité de la députée Greene est notre principale préoccupation”, a déclaré le porte-parole de Greene, Nick Dyer, dans un communiqué à CNBC.

Dyer a qualifié Greene de “victime d’une attaque politique contre sa famille et son domicile” et l’a également décrite comme un “crime violent”, bien qu’aucune violence ne se soit produite.