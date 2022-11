Les flics se rapprochent d’un fugitif recherché pour avoir tué un promeneur de chiens de 24 ans sur la plage alors qu’ils offrent une récompense de 567 000 £ qui change la vie

Les COPS se rapprochent d’un fugitif recherché pour le meurtre d’une femme de 24 ans sur une plage en Australie alors qu’ils offrent une nouvelle récompense de 567 000 £.

Toyah Cordingley, 24 ans, a été tuée dans une attaque “brutale et sadique” après avoir promené son chien sur la plage de Wangetti, près de sa ville natale de Cairns dans le Queensland, le 21 octobre 2018.

Toyah Cordingley, 24 ans, a été brutalement assassinée en 2018 alors qu’elle promenait son chien

Le père de Toyah a retrouvé son corps « foiré » à moitié enterré dans les dunes de sable

Les flics font appel à l'aide du public dans une chasse à l'homme pour le suspect – Rajwinder Singh

L’employée de la pharmacie s’était rendue à la plage vers 14 h 30 et sa famille inquiète a signalé sa disparition à 23 heures alors qu’elle n’était toujours pas rentrée chez elle.

Son père a retrouvé son corps « foiré » à moitié enterré dans les dunes de sable le lendemain, tandis que son chien indemne était attaché à proximité.

Quatre ans plus tard, les flics ont renouvelé leur appel à l’aide du public dans la chasse à l’homme internationale pour le principal suspect – Rajwinder Singh.

Il vivait dans le Queensland, mais est originaire de Buttar Kalan, au Pendjab, en Inde – et c’est une personne d’intérêt clé dans l’affaire du meurtre.

M. Singh, 38 ans, a fui l’Australie quelques heures seulement après la découverte du corps de Toyah, laissant derrière lui son travail, sa femme et ses trois enfants.

Les responsables australiens et indiens se sont mis d’accord sur une ordonnance d’extradition et la police du Queensland a maintenant annoncé une récompense de 1 million de dollars (567 000 £) pour toute personne détenant des informations menant à son arrestation.

L’inspecteur-détective Kevin Goan a déclaré qu’il était convaincu que M. Singh, qui a de la famille dans la région du Pendjab, serait retrouvé après des entretiens de haut niveau avec des responsables indiens.

“La traduction de 1 million de dollars et ce que cela ferait pour une famille est unique”, a-t-il déclaré à ABC.

“Ce serait une richesse comparable d’environ 25 millions de dollars en Inde et quand on regarde cette valeur, ça change la vie.

“C’est une excellente incitation pour les gens, en particulier dans son village natal de la région du Pendjab, à se manifester et à nous dire ce qu’ils savent de son emplacement actuel.”

Le père dévasté de Toyah, Troy, a déclaré que sa fille méritait justice – et a critiqué son assassin présumé pour “vivre libre sans conséquences”.

Il a déclaré: “Toyah n’aura jamais la chance de vivre pleinement sa vie… n’aura jamais la chance d’avoir des enfants ou des petits-enfants, de vieillir.

“Cela lui a été enlevé par un acte horrible et la personne qui l’a commis.

“Cette personne vit actuellement libre sans aucune conséquence pour son crime terrible et pourrait même commettre des actes plus atroces.”

Les flics ont publié une image de vidéosurveillance de M. Singh traversant l’aéroport de Sydney avec une valise quelques heures seulement après la découverte du corps de Toyah.

Le ministre de la police, Mark Ryan, a déclaré aux journalistes: “Nous savons que les gens connaissent cette personne, ils savent où se trouve cette personne et nous demandons à ces personnes de faire ce qu’il faut.

“Cette personne est accusée d’un crime très odieux, un crime qui a déchiré une famille.”

La police pense que l’attaque pourrait avoir été sexuellement motivée.

L’inspecteur-détective du Queensland, Chris Knight, a déclaré que les détectives “accepteraient les informations de n’importe quelle source”.

“Tant que nous pouvons l’attraper de manière légale et le traduire devant un tribunal, c’est pour moi un résultat positif”, a-t-il déclaré à 7News.

Le conseiller local Michael Kerr a déclaré que la ville était sous le choc après la mort d’un membre aussi connu et très uni de la communauté.

Il a déclaré à ABC : “Tout le monde savait qui elle était. Elle a touché tellement de gens en peu de temps, elle était ce genre de personne.”

M. Kerr, qui a employé Toyah dans son refuge pour animaux Paws and Claws pendant plus d’un an, l’a décrite comme “l’âme la plus belle et la plus aimante”.

Le député Warren Entsch a qualifié l’attaque de Toyah de “frénétique, brutale et sadique”.

Il a déclaré à 60 Minutes: “C’était absolument horrible. Nous voyons des choses horribles se produire dans le monde, mais nous ne nous attendions jamais à ce que quelque chose de ce type se produise dans notre communauté.”

Le sergent-détective principal Ed Kinbacher a déclaré aux journalistes à l’époque: “Aucune jeune femme ne devrait aller à la plage pour promener son chien et que cela lui arrive.”

Au moment du meurtre de Toyah, la police a fouillé la maison de M. Singh, mais ils n’ont pas pu l’interroger car il avait déjà fui le pays.

Le gouvernement australien a demandé une ordonnance d’extradition en mars 2021 et le mois dernier, les autorités indiennes ont approuvé la demande.

Cela signifie que les flics peuvent arrêter et renvoyer M. Singh en Australie – s’ils peuvent le trouver.

Troy Cordingley, père de Toyah Cordingley, a déclaré que sa fille méritait justice