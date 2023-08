Les flics se précipitent sur la séance photo coquine du modèle OnlyFans du château de Windsor en minuscule bikini alors qu’elle pose contre la tourelle historique

COPS a plongé sur un modèle OnlyFans sur la pelouse du roi au château de Windsor.

Isabelle Berry, 33 ans, portant un string, a déclaré: « Beaucoup de touristes prenaient des photos. »

Isabelle Berry, portant un string, a séduit les foules avec sa séance photo OnlyFans devant le château de Windsor – jusqu’à ce que les flics s’abattent Crédit : ISABELLE BERRY

Isabelle a dit des flics: «Ils m’ont donné une réprimande. Ils ont dit que je n’étais pas autorisé sur l’herbe et que je devais me couvrir sinon ils pourraient m’arrêter ‘ Crédit : ISABELLE BERRY

On ne croyait pas que le roi Charles et la reine Camilla étaient à la maison, mais Isabelle a déclaré: « Je suis désolée si j’ai contrarié le roi » Crédit : Getty

Les spectateurs ont regardé Agog alors qu’Isabelle se déshabillait en bikini string et posait pour des clichés impertinents à l’extérieur du château.

Les touristes ont saisi leurs appareils photo tandis que les buveurs d’un pub Wetherspoons en face se sont précipités pour se remplir les yeux.

Mais tout le monde dans la ville chic de Berkshire n’était pas si reconnaissant.

La résidente Jane Rackham, 46 ans, a déclaré: «C’est une ville royale, pas Magaluf. On ne peut pas laisser les gens gambader comme ça devant le château.

Et un autre local a ajouté: « À l’époque médiévale, elle aurait été enfermée dans cette tour pour la façon dont elle se comportait. »

Le modèle OnlyFans Isabelle – qui a des seins améliorés 34DD et un lifting des fesses brésilien – a affiché sa silhouette pendant qu’un ami prenait des photos pour son site.

Elle a conduit de chez elle à Windsor à l’heure du déjeuner, a enlevé son bas de survêtement et son sweat à capuche dans sa voiture garée, puis a couru dans son deux pièces Prada vers la tour du couvre-feu, vieille de 900 ans.

Elle a également pris des poses sur des bancs à l’ombre des murs de 13 pieds d’épaisseur.

On ne croyait pas que le roi Charles et la reine Camilla étaient chez eux, mais hier soir, Isabelle a déclaré: «Je suis désolée si j’ai contrarié le roi.

« Mais si mes fans le veulent, je le ferai – et je parie que le prince Andrew ne se serait pas plaint. »

Elle a poursuivi : « Je sais que vous n’êtes pas censé le faire, mais c’est juste amusant. Je fais des choses comme ça tout le temps.

« Mon ami qui a pris les photos était très gêné. Mais je ne suis pas vraiment gêné.

« J’aime la famille royale. Le château est magnifique. Je ne pense pas que le roi et la reine seraient plus heureux que je l’aie fait.

« Je pense que s’ils regardaient par la fenêtre et me voyaient, ils seraient choqués.

« Mais je n’ai blessé personne. Les touristes et les passants ont sorti leurs téléphones et certains gars retournaient à Wetherspoons pour faire jeter un coup d’œil à leurs potes.

« Je pense que ça a fait rire les gens. Nous avons pris soin d’attendre qu’il n’y ait plus d’enfants.

« J’aime faire des choses hors des sentiers battus. Il n’y a qu’un nombre limité de photos de lingerie que vous pouvez prendre.

« Je me suis demandé où est le plaisir et le mal de faire ça parce que tu n’y es pas autorisé ? Et j’ai pensé que ce devait être le château de Windsor. C’était pour le facteur de risque.

Effectivement, la séance photo a été rapidement interrompue lorsque la police s’est précipitée sur les lieux.

Isabelle a déclaré: «Ils m’ont donné une réprimande. Ils ont dit que je n’avais pas le droit d’aller sur l’herbe et que je devais me couvrir sinon ils pourraient m’arrêter, peut-être pour outrage à la pudeur parce que c’était un string.

« Ils étaient très sérieux au début et ont dit : ‘Ne refais plus rien de stupide comme ça parce que tu pourrais être arrêté’. Mais à la fin, ils riaient.

« Ils ont dit que ce n’était pas approprié et je me suis habillé car je ne voulais pas être arrêté, puis je suis parti. »

Le château de Windsor, qui attire 1,5 million de visiteurs par an, est également la résidence officielle du roi et de la reine Camilla.

Mais on pensait qu’ils étaient à Norfolk à l’époque.

Le mois dernier, Charles a accueilli le président américain Joe Biden au château de Windsor.

Harry et Meghan ont célébré leur mariage en 2018 à la chapelle St George, juste derrière les murs où Isabelle a posé.

Et en 2020, la reine Elizabeth et le duc d’Édimbourg ont posé dans le quadrilatère du château, à gauche, avant son 99e anniversaire.

Un porte-parole du roi et de la reine a refusé de commenter.

Les touristes visitant le château ont saisi leurs appareils photo et leurs buveurs dans un Wetherspoons local ont laissé leurs pintes pour regarder de plus près la séance photo Crédit : ISABELLE BERRY

Tout le monde dans la ville chic de Berkshire n’appréciait pas autant le spectacle Crédit : ISABELLE BERRY

Le mannequin a dit: « Je sais que tu n’es pas censé le faire, mais c’est juste amusant » Crédit : INSTAGRAM/MISSISABELLEBERRY