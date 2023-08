Les flics révèlent les derniers mouvements de l’artiste de 54 ans, avant qu’elle ne soit « assassinée » en tant que suspecte évaluée par des professionnels de la santé

Meurtre de flics ont révélé les derniers mouvements d’un promeneur de chien disparu – alors qu’un suspect était évalué par les médecins aujourd’hui.

Claire Knights, 54 ans, a été vue pour la dernière fois dans le village d’Upstreet près de Canterbury, dans le Kent, mercredi matin.

Claire Knights a été vue pour la dernière fois mercredi matin

Les flics ont également dévoilé l’itinéraire que Claire aurait parcouru Crédit : Police de Kent

La police a déclaré que la famille de Claire – qui a signalé sa disparition – avait été informée qu’un corps avait été retrouvé mais qu’une identification formelle n’avait pas encore eu lieu.

La police de Kent n’a pas donné de détails sur la cause du décès, mais a confirmé qu’elle avait désormais ouvert une enquête pour meurtre.

Jeudi, un homme d’une vingtaine d’années de Margate a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre.

Il a depuis été examiné par des professionnels de la santé, a indiqué la police.

Au cours de la perquisition, la voiture de Claire, une Suzuki argentée, a depuis été retrouvée garée dans Shuart Lane à St Nicholas-at-Wade, près de Margate.

De là, on pense qu’elle a marché jusqu’à la région de Minnis Bay, à Birchington, où elle aurait été vue plus tard dans l’après-midi.

Claire promenait son chien le long de la plage et portait avec elle un « sac à dos de randonnée » avant de disparaître cette semaine.

Son épagneul blanc et brun a été retrouvé errant seul sur la plage par la police mercredi.

Les policiers ont déclaré qu’il y aurait une présence policière accrue dans la zone à mesure que les recherches menées par des agents spécialisés et les enquêtes menées par une équipe de détectives se poursuivraient.

Dans un appel désespéré sur Facebook, son fils Elliot avait précédemment écrit : « Elle est diabétique de type 1.

« Si elle souffre d’hypoglycémie, elle semblera désorientée, confuse et presque ivre, avec des difficultés d’élocution et des difficultés à marcher. Si cela continue, elle pourrait s’effondrer.

« Elle portait un bikini et avait avec elle un sac à dos de randonnée rose/rouge, une laisse noire qui s’attache autour de la taille et un collier pour chien rouge et noir avec son numéro de téléphone brodé dessus.

« Si quelqu’un a des informations, veuillez nous contacter dès que possible. »