Les flics réveillés doivent rester en dehors de la politique et lutter contre le vrai crime, dit un chien de garde

Les flics de WOKE doivent rester en dehors de la politique, lutter contre le vrai crime et avoir l’air beaucoup plus intelligents, a déclaré le chien de garde de la police.

Il a averti que la confiance des gens dans les officiers était «inacceptablement basse» et que le temps presse pour restaurer la confiance du public.

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’inspecteur en chef de la gendarmerie de Sa Majesté, Andy Cooke, a déclaré qu’une série de scandales et de cas de policiers prédateurs avaient laissé la confiance « ne tenir qu’à un fil ».

Il a appelé les hauts gradés à empêcher la police de se mêler des questions politiques et à « convaincre le public qu’ils se concentrent sur ce qui compte pour les communautés » en s’attaquant au crime.

Dans son premier rapport annuel sur l’état de la police, M. Cooke a ajouté : « La police doit contrer la perception selon laquelle elle est inefficace face à la criminalité au quotidien.

« La police doit faire respecter la loi telle qu’elle est écrite. Ils ne sont pas là pour défendre le changement social ou prendre parti.

Le flic vétéran et ancien chef du Merseyside a salué les propositions du gouvernement visant à empêcher la police d’enquêter sur les incidents de haine non criminels, tels que les discussions sur Twitter sur les problèmes transgenres.

M. Cooke a déclaré lors d’un point de presse: «Ce pays a la réputation de garder principalement la politique hors de la police.

« Cela ne devrait pas changer et ce n’est pas aux chefs de police de décider quelles causes ils soutiennent ou non. »

Le chien de garde a balayé les flics débraillés, affirmant que « la discipline est une condition préalable essentielle à des normes élevées ».

M. Cooke a poursuivi: «Dans la plupart des forces, le temps des bottes, des cravates ou des cravates et des casques parfaitement polis est révolu.

« Mais les premières impressions sont importantes. Si la police veut être considérée comme professionnelle, elle doit en avoir l’air.

Il a averti que trop peu de criminels sont arrêtés, notant que les taux d’accusation ont chuté des deux tiers depuis 2014, et a exigé de meilleures enquêtes et plus de bobbies sur le coup.

Il a également défendu l’interpellation et la fouille comme un «outil essentiel», mais a déclaré que la police devait l’utiliser plus «efficacement et équitablement» et a appelé à davantage de recherches sur son impact en tant que moyen de dissuasion.

M. Cooke a averti que les problèmes « ne seront pas résolus uniquement en publiant des stratégies brillantes, des déclarations de mission, des visions, des concordats ou autres. Ils seront corrigés par l’action ».