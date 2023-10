Les flics recherchent Grace Fisher, 16 ans, disparue, arrêtent un homme dans la vingtaine et lancent un appel désespéré pour retrouver une adolescente qui a disparu il y a 5 JOURS

Un HOMME vu avec une adolescente disparue le soir de sa disparition a été arrêté.

Grace Fisher, 16 ans, est portée disparue depuis plus de cinq jours après avoir été vue pour la dernière fois vendredi dans Gillingham High Street vers 17h45.

Grace Fisher, 16 ans, est portée disparue depuis plus de cinq jours Crédit : Police de Kent

Grace a été vue sur CCTV dans le centre-ville de Chatham Crédit : Police de Kent

Des images de vidéosurveillance ont émergé montrant l’adolescent marchant dans Gundulph Road et The Brook à Chatham une heure plus tard avec un homme entre 18h30 et 18h53 plus tard le même jour.

La police de Kent a maintenant confirmé que les agents avaient identifié l’homme, dans la vingtaine, et il a maintenant été arrêté en lien avec sa disparition.

L’inspecteur-détective Scott Relf a déclaré : « Nous sommes toujours très désireux de parler à Grace pour nous assurer qu’elle est en sécurité et en bonne santé et, si elle lit ceci, je l’exhorte à nous contacter. »

Un communiqué de la police de Kent ajoute : « Les agents recherchant une jeune fille disparue de Gillingham ont identifié un homme vu avec elle le soir où sa disparition a été signalée.

« Grace Fisher, 16 ans, est portée disparue depuis le vendredi 13 octobre, lorsqu’elle a été aperçue avec un homme dans le centre-ville de Chatham entre 18h30 et 18h53.

« À la suite d’un appel public, un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté par des policiers enquêtant sur l’endroit où se trouve Grace. »

Grace a été vue pour la dernière fois portant un pull gris avec un emblème noir « New York », des leggings noirs et des baskets Nike blanches.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Grace est priée d’appeler le 999, en citant la référence 13-1191.