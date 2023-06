Les flics qui ont suivi leurs meilleurs amis sur un vélo électrique – avant un accident mortel qui a déclenché des émeutes – reçoivent des avis de faute grave

DEUX policiers qui ont suivi les meilleurs amis adolescents avant que leur vélo électrique ne s’écrase – les tuant tous les deux – ont reçu des avis de faute grave.

Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, sont décédés à Ely, Cardiff, alors qu’ils conduisaient un vélo électrique le mois dernier.

Harvey Evans, 15 ans, a été tué 1 crédit

Kyrees Sullivan, 16 ans, est mort dans un fracas d’horreur Crédit : Police du sud du Pays de Galles

Une voiture a été incendiée et laissée à brûler lors d’émeutes après les décès Crédit : Getty

La suite des troubles 1 crédit

La mort du duo a provoqué un tollé dans la communauté et des rumeurs se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux selon lesquelles des officiers étaient responsables de l’accident.

Quelques instants plus tard, des voyous ont commencé à incendier des voitures et à bombarder la police avec des pierres et des missiles enflammés – laissant une douzaine d’officiers blessés au milieu de flammes hautes de 15 pieds.

Maintenant, les deux officiers soupçonnés de suivre les garçons ont reçu des avis de faute grave, selon le Bureau indépendant pour la conduite de la police.

L’avis signifie que leur conduite fait l’objet d’une enquête. Il ne garantit pas une action disciplinaire.

Les officiers n’ont pas été nommés.

Des images d’une caméra RingDoorbell montrent deux jeunes garçons qui courent sur la route avec un fourgon de police qui les suit immédiatement derrière eux.

La collision, qui s’est produite à environ 800 mètres de l’endroit où la vidéosurveillance a été filmée, a été signalée à la police à 18 h 03 le 24 mai.

Les garçons ont traversé une zone, qui avait des bornes, pour tenter d’échapper à la police, a déclaré un membre de la famille.

Les chefs de police ont précédemment nié que leurs agents étaient impliqués dans la tragédie jusqu’après la collision – insistant sur le fait qu’elle s’était « déjà produite lorsque les agents sont arrivés ».

Les deux adolescents étaient à vélo sans casque lorsque la tragédie a frappé vers 18 heures lundi, selon des amis proches.

Dans un communiqué, le chien de garde de la police a déclaré: « Dans le cadre de notre enquête, nous avons signifié des avis de faute grave à deux policiers, le conducteur et le passager dans un fourgon de police marqué, qui a été vu sur des images de vidéosurveillance conduisant derrière le vélo électrique des garçons. peu de temps avant la collision mortelle du 22 mai.

« Ces avis informent les agents que leur conduite fait l’objet d’une enquête. Ils ne signifient pas nécessairement qu’une procédure disciplinaire suivra. »

L’enquête a commencé le mois dernier après une saisine de la police du sud du Pays de Galles lorsque des images de vidéosurveillance ont semblé montrer des flics suivre les adolescents.

Un porte-parole a ajouté: « Les enquêteurs examinent des centaines de séquences vidéo que nous avons rassemblées à la suite de nos enquêtes porte-à-porte et des tracts dans les propriétés d’Ely.

« Pour nous assurer que nous identifions et sécurisons les preuves pertinentes, nous avons suivi les demandes de renseignements et recueilli les déclarations de certains résidents locaux.

« Nous avons également mis en place des comités d’appel des témoins dans les rues concernées. En plus de ces pistes d’enquête, nous avons examiné les récits initiaux et les vidéos portées sur le corps des policiers et du personnel concernés.

« Nous sommes en contact régulier avec les familles de Kyrees Sullivan et Harvey Evans, qui ont malheureusement perdu la vie, pour les tenir au courant de l’avancement de notre enquête.

« Notre enquête continue de se concentrer sur la nature de l’interaction de la police avec les deux garçons avant la collision et sur la pertinence des décisions et des actions des policiers.

« En particulier, nous examinons si à tout moment les décisions et les actions des agents dans le véhicule de police ont constitué une poursuite. La police du sud du Pays de Galles a continué de coopérer à notre enquête. »

Dans le cadre de l’enquête pénale sur les suites de la mort des adolescents, 20 personnes ont été arrêtées en lien avec l’émeute.

Des heures de violence et de désordre ont été déclenchées lorsque la nouvelle de leur mort et la suggestion que la police poursuivait le couple avant l’incident se sont répandues dans la communauté et sur les réseaux sociaux.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré que 17 hommes et trois femmes, âgés de 14 à 36 ans, avaient été arrêtés pour suspicion d’émeute.

Tous ont depuis été libérés sous caution par la police pendant que l’enquête se poursuit, a indiqué la force.