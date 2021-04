La POLICE a publié des images de vidéosurveillance d’une femme qui, selon elle, pourrait les aider dans leur recherche désespérée d’une mère dont le bébé a été retrouvé dans un parc de Birmingham.

Le petit âgé de plusieurs heures a été découvert portant un t-shirt Matalan de 1 £ à The Mounds à Kings Norton dans le sud-ouest de la ville vers 17h30 jeudi.

Les flics ont publié des images de vidéosurveillance d’une femme qui, selon eux, pourrait les aider dans leur recherche

La police des West Midlands a déclaré que le bébé était né à terme, probablement né le même jour et abandonné des heures plus tard.

Ils ont ensuite publié des photos des vêtements Matalan que portait le bébé lorsqu’il a été retrouvé – enveloppés dans une couverture à motifs en zigzag gris et blanc.

Il avait un T-shirt rayé orange avec une image d’un dinosaure sur le devant sous les mots «Dino Dude» et des bas gris.

Et les flics essaient maintenant désespérément de retrouver la mère du garçon, disant qu’ils sont « très préoccupés » pour son bien-être.

Ils ont diffusé cet après-midi des images d’une femme marchant le long de Shannon Road juste avant 17 h 10 le jour de la découverte du bébé.

Dans un communiqué publié dimanche, la police a déclaré: «Le petit garçon n’avait peut-être que quelques heures lorsqu’il a été retrouvé, vêtu et enveloppé dans une couverture, par un promeneur de chien.

«Il est pris en charge à l’hôpital où il est considéré comme à terme, en bonne santé et en bonne santé.

« Malheureusement, nous n’avons toujours pas été en mesure de trouver la mère de ce petit garçon.

«Nous sommes très inquiets pour elle et voulons vérifier qu’elle va bien, à la fois physiquement et mentalement.

«C’est notre seule préoccupation pour le moment, accoucher est une chose importante et nous craignons qu’elle ait besoin d’une aide médicale.

« Cela doit être une période très difficile pour elle, donc nous sommes impatients de lui parler le plus tôt possible. »

Il a ajouté: «Nous demandons directement à la mère du garçon ou à toute personne qui sait qui elle est de nous contacter.

« Si quelqu’un reconnaît la femme dans la vidéosurveillance, veuillez nous contacter, elle peut détenir des informations vitales. »

Le garçon portait un T-shirt de Matalan lorsqu’il a été découvert Crédit: BPM

Terry Walsh et son husky Hel ont trouvé le nouveau-né dans un parc à Kings Norton, Birmingham Crédit: BPM

La recherche effrénée survient après qu’un héros husky a trouvé le nouveau-né sous un buisson du parc et «l’a gentiment poussé à se réveiller», a déclaré vendredi son propriétaire.

Terry Walsh, 64 ans, a entendu le bébé pleurer après que le husky Hel ait couru, s’est allongé à côté du paquet et a commencé à « pousser doucement » le bébé avec son nez.

M. Walsh a déclaré à Birmingham Live: « Alors que nous marchions jusqu’au sommet des Mounds, en regardant vers Shannon Road, il y avait beaucoup de verre qui avait été brisé.

«À ma gauche, il y avait une couverture enroulée juste sous les buissons. Je me suis retourné pour attraper Hel afin qu’elle ne passe pas par-dessus le verre, et elle est allée vers la couverture, s’est allongée à côté et a commencé à la pousser avec son nez très doucement.

«Soudain, j’ai entendu ce bébé pleurer. Je pense que c’est le léger coup de coude de Hel et la chaleur du corps de mon Husky qui ont réveillé le bébé.

«Un chien plus gros ou un autre chien avec un tempérament différent pourrait bien avoir juste déchiré et tiré sur la couverture et le bébé aurait pu être traité comme une poupée de chiffon et puis vous avez aussi les renards et les rats et tout ce qu’il y a dedans. ils soignent un bébé? «

Les gens peuvent contacter la police des West Midlands via leur site Web ou en appelant le 101 et en citant le journal 3476 du 22 avril.

Les témoins peuvent également appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.

Terry Walsh a dit que Hel a doucement poussé le bébé et l’a entendu pleurer un instant plus tard Crédit: BPM