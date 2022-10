Les flics publient une nouvelle photo de l’attaquant acide de Katie Piper au milieu d’une chasse à l’homme urgente

COPS a publié une nouvelle photo de l’attaquant à l’acide de Katie Piper au milieu d’une chasse à l’homme urgente.

La police recherche frénétiquement Stefan Sylvestre, 34 ans, car il a été rappelé en prison après avoir enfreint les conditions de son permis.

Stefan Sylvestre, 34 ans, a été rappelé en prison

Stefan Sylvestre a été libéré sur parole en 2020, 11 ans après l’horrible agression, mais pourrait désormais faire face à plus de temps de prison après sa disparition alors qu’il était sous licence.

Ancienne mannequin, Katie a subi de graves blessures après que de l’acide sulfurique lui ait été jeté au visage à l’âge de 24 ans.

Sylvestre est maintenant en fuite de la police. Sa dernière adresse connue était au nord de Londres.

Les flics disent que les enquêtes jusqu’à présent indiquent que Sylvestre a quitté le Royaume-Uni le mardi 2 août.

La police a averti que Sylvestre ne devrait pas être approché.

Toute personne ayant des informations sur sa localisation est priée d’appeler la police au 999 en citant CAD6239/23Sep.

Pour donner des informations de manière anonyme, contactez l’association caritative indépendante Crimestopperson 0800 555 111.

Le voyou a lancé l’attaque contre Katie à Golders Green, au nord de Londres, en 2008 sur les ordres de son ancien petit ami Daniel Lynch.

Au moment de l’attaque, Sylvestre avait 19 ans et un an plus tard, il a été condamné à perpétuité avec un minimum de six ans derrière les barreaux.

Lynch a été emprisonné à perpétuité avec un minimum de 16 ans et ne sera pas envisagé pour une libération avant 2025.

Sylvestre est devenu admissible à la libération conditionnelle pour la première fois en 2015, mais sa demande a été rejetée après avoir été jugé inapte à la libération.

Une autre demande a été déposée en 2018, qui a abouti et il a été libéré, mais à la condition qu’il reste à l’écart de Katie.

Un an plus tard, il a été rappelé en prison pour un incident sans rapport avec lui.

Il a ensuite été à nouveau mis en liberté conditionnelle en 2020 et a été libéré après la découverte d’erreurs de poursuite.

Pendant qu’il était en prison, il a épousé la mère d’un enfant, Danielle Burke.

Les blessures de Katie étaient si importantes qu’elle a dû subir 400 opérations pour soigner ses brûlures.

Elle a déclaré dans sa déclaration d’impact sur la victime: «Lorsque l’acide m’a été lancé, j’ai eu l’impression de brûler en enfer. C’était une douleur indescriptible, unique, torturante.

“J’ai perdu mon avenir, ma carrière, mon esprit, mon corps, mon apparence, ma dignité… la liste est longue.

« Il ne me reste plus qu’une coquille vide. Une partie de moi est morte et ne reviendra jamais. C’est pire que la mort.”

Au fil des ans, Katie a réussi à reconstruire sa vie et a reçu un OBE pour son travail de campagne auprès des victimes de brûlures.

Elle a également fait de nombreuses apparitions à la télévision et a figuré dans un documentaire de 2009 sur l’impact de l’attaque.

Katie était candidate à Strictly Come Dancing en 2018 et c’est dans cette émission qu’elle a appris que Sylvestre devait être libéré.

Le présentateur a déclaré: “C’est une période vraiment difficile pour moi. J’essaie d’accepter la décision et c’est quelque chose que je dois gérer.

“Au cours des deux dernières semaines, Strictly m’a déjà offert une distraction aussi bienvenue et positive de mon passé.

“Bien qu’il n’y ait jamais de bon moment pour entendre cette nouvelle, je suis heureux d’avoir ce nouveau voyage sur lequel me concentrer.”

Katie a deux filles avec son mari charpentier Richard Sutton, qu’elle a épousé en 2015.