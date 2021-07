Les flics publient des photos de DIX personnes recherchées après le chaos de Wembley lors de la finale de l’Euro

La police a publié des photos de dix hommes recherchés par la police dans le cadre du chaos provoqué au stade de Wembley lors de la finale de l’Euro.

La police du Met a lancé un appel à l’aide pour identifier « ceux qui, selon nous, ont des questions à répondre ».

Dix hommes sont recherchés par la police en lien avec le chaos provoqué au stade de Wembley dimanche dernier Crédit : PA

On estime que 2 500 voyous sans billet ont fait irruption et se sont frayés un chemin dans le stade de Wembley dimanche dernier pour tenter de regarder le match entre l’Angleterre et l’Italie.

Des foules de gens ont été filmées dans les escaliers extérieurs de Wembley avant le match, qui a vu l’Angleterre s’incliner 3-2 lors d’une séance de tirs au but angoissante.

La police du Met a déclaré dans un communiqué qu’après le match, « les officiers ont commencé le processus minutieux d’examen de centaines d’heures de vidéosurveillance et de contenu vidéo porté sur le corps du stade de Wembley et d’autres endroits clés ».

Il a ajouté: « L’enquête méticuleuse se poursuivra pour identifier d’autres personnes d’intérêt ou même d’autres infractions qui ont pu se produire. »

Toute personne pouvant identifier les personnes sur les images publiées est invitée à contacter la police.

Le sergent-détective Matt Simpson, de la Met’s Public Order Crime Team, a déclaré: « Après les scènes de désordre au stade de Wembley et dans le centre de Londres, nous nous sommes engagés à ce que les responsables en subissent les conséquences.

‘TRES PREMIERS STADES’

« Les mesures d’aujourd’hui sont prises pour aider à identifier ceux qui, selon nous, ont des questions à répondre.

« Si vous savez qui ils sont, nous vous invitons à nous contacter dès que possible.

« Cette enquête n’en est qu’à ses débuts et je ne doute pas que d’autres appels et arrestations suivront.

« Nous continuons également à soutenir l’action de la police à travers le Royaume-Uni pour identifier les responsables des commentaires racistes et offensants publiés sur les réseaux sociaux. »

Le Met a déclaré vendredi que deux hommes, tous deux âgés de 18 ans, avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir volé des objets qui avaient aidé les fans sans billet à prendre d’assaut le stade de Wembley.

Les enquêteurs ont refusé de commenter les objets volés présumés.

Le couple, originaire d’Ilford et de Newham, dans l’est de Londres, a maintenant été libéré sous enquête policière pour vol alors que les enquêtes se poursuivent.

L’ancien sous-commissaire adjoint du Met, Andy Trotter, a décrit les scènes de Wembley comme « une tache sur la réputation de notre pays », tandis que l’actuelle sous-commissaire adjointe Jane Connors a déclaré que la finale aurait pu être abandonnée si la police n’était pas intervenue.

L’abus racial de certains joueurs anglais après le match a également entaché ses conséquences.

Cela a incité le gouvernement à annoncer qu’il modifiait les conditions du régime d’interdiction du football pour couvrir le racisme en ligne.

Depuis la finale, cinq personnes ont été arrêtées pour leurs prétendues publications sur les réseaux sociaux.

Au 13 juin, 897 incidents liés au football et 264 arrestations avaient été enregistrés à travers le pays au cours de la période de 24 heures entourant la finale, selon l’Unité de police du football du Royaume-Uni.

Cela a porté le nombre d’incidents liés au football au cours du tournoi à 2 344 et les arrestations à 630.

Dimanche, deux adolescents ont été arrêtés pour avoir aidé des hordes de billets sans billet à prendre d’assaut le stade de Wembley

Les stewards ont tenté d’empêcher les fans d’entrer dans le périmètre