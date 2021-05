Les flics paraguayens détruisent un gang de pédophiles mondial «  avec des liens avec le suspect de Madeleine McCann  », comme la police allemande l’a informée

Des policiers au Paraguay auraient brisé un gang mondial de pédophiles ayant des liens avec le principal suspect dans l’affaire Madeleine McCann.

Les détectives ont détruit le réseau malade pour partager des images d’abus sexuels sur des enfants et ont procédé à un certain nombre d’arrestations – et ils pensent que le personnage principal du gang était en contact avec le suspect Christian B.

Les flics pensent que le personnage principal du gang pédophile était en contact avec le suspect Christian B Crédits: BILD

Madeleine a disparu de son lit dans un appartement de vacances dans un complexe de Praia da Luz en 2007 Crédit: AFP

Commissaire Nimio Cardozo de la section anti-enlèvement de la police paraguayenne Crédit: EPA

L’Allemand de 44 ans, violeur et pédophile reconnu coupable, a été identifié par la police comme le principal suspect responsable de l’enlèvement de Madeleine.

Un chef des forces spéciales du pays sud-américain a maintenant révélé comment, selon eux, leur enquête pourrait aider à résoudre l’affaire Madeleine.

Le commissaire Nimio Cardozo, de la section anti-kidnapping de la police paraguayenne, a déclaré au Mirror: «Il existe des éléments, selon nous, par lesquels nos agences de sécurité pourraient contribuer à clarifier le cas de la Madeleine.

«Nous poursuivons nos efforts pour tenter de résoudre ce problème.

« Pour nous, le cas est emblématique, car la police et les services de sécurité du monde n’ont pas été en mesure de fournir aux parents de cette petite fille disparue les réponses qu’ils voulaient. »

Il a déclaré que son équipe avait transmis ses conclusions aux procureurs de l’Allemagne natale de Christian B.

Les flics paraguayens auraient arrêté le 12 avril le plus ancien membre du gang, le ressortissant allemand Christian Kruse, 58 ans, dans son refuge au bord de la rivière à Belen.

Le citoyen allemand Christian Kruse, 58 ans, a été arrêté et inculpé par des flics

Le membre aîné du gang a été accusé de maltraitance d’enfants et est maintenant en détention en attendant son procès

Il a été accusé de maltraitance d’enfants et est actuellement détenu en attente de jugement.

« C’était l’une des plus grandes opérations au monde contre la pédophilie », a déclaré Cardozo.

«À Belen, nous avons arrêté l’un des administrateurs les plus prolifiques de sites Web pédophiles.

«Il était recherché par plusieurs pays européens, ainsi que par les États-Unis.

« Nous avons procédé à notre arrestation de nuit et en Allemagne plusieurs suspects ont été arrêtés. »

Il a ajouté: «L’analyse médico-légale des ordinateurs au Paraguay et en Allemagne a conduit à l’identification de plus de 5 000 adresses IP connectées qui échangeaient des vidéos et des photos pédophiles.

« Nous n’avons pas exclu la possibilité que parmi toutes ces données volumineuses, il puisse y avoir des informations importantes pour l’affaire Madeleine. »

Lundi, les flics travaillant sur l’affaire Madeleine ont déclaré que de nouvelles preuves clés se sont révélées être les enregistrements téléphoniques du suspect, qui pourraient montrer ses mouvements au Portugal.

Les flics allemands pensent que Madeleine a été tuée au Portugal Crédit: ITV

Gerry, 52 ans, et Kate, 53 ans, ont déclaré qu’ils « n’abandonneraient jamais » l’espoir de retrouver leur fille. Crédit: Alamy

« Pendant longtemps, des officiers allemands ont déclaré que de nombreuses pièces clés du puzzle manquaient sur les mouvements de Christian B en Algarve », a déclaré une source.

« Ces nouvelles informations peuvent aider à fournir l’un de ces éléments. »

La police allemande pense que Madeleine a été tuée au Portugal et qu’elle n’a pas été emmenée en Allemagne par Christian B, a-t-on appris lundi.

On craignait qu’il ait déplacé la petite fille dans son pays d’origine après l’avoir emmenée de Praia da Luz.

L’avocat de Christian B, Friedrich Fulscher, avait déclaré que son client «nie toute implication» dans l’affaire McCann.

Des détectives d’Allemagne, du Portugal et du Royaume-Uni sondant Christian B doivent se rencontrer dans les semaines pour discuter de l’affaire.

La police allemande a fouillé l’ancienne maison de Christian B à Hanovre en juillet dernier, mais M. Wolters a déclaré qu’il ne vivait pas à la maison au moment de la disparition de Madeleine.

Christian B a été identifié comme le principal suspect de la disparition de Madeleine en juin dernier.

Il purge une peine de sept ans de prison pour avoir violé une Américaine de 72 ans en Algarve en 2005.

Cela survient alors que les parents de Madeleine, Gerry, 52 ans, et Kate, 53 ans, ont déclaré qu’ils «n’abandonneraient jamais» l’espoir de retrouver leur fille.

Le couple a rendu hommage à leur fille à l’occasion de ce qui aurait été son 18e anniversaire.

Ils ont écrit: « Joyeux 18e anniversaire Madeleine. Nous vous aimons et nous vous attendons et nous n’abandonnerons jamais. »