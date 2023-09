Les flics ont parlé à sa fille de 35 ans, « pendant que les corps de ses parents pourrissaient à l’étage après qu’elle les ait assassinés »

COPS a parlé à une fille désormais accusée de meurtre alors que les corps de ses parents pourrissaient à l’étage, a-t-on révélé aujourd’hui.

Les restes de John et Lois McCullough ont été découverts vendredi dernier après que leur médecin généraliste s’est inquiété du fait qu’ils n’avaient pas été en contact et a alerté la police.

Les restes de John et Lois McCullough ont été découverts vendredi dernier Crédit : Steve Bell

Virginia McCullough est accusée du meurtre de ses parents il y a cinq ans Crédit : PA

Une policière d’Essex s’est rendue à l’adresse et a interrogé leur fille Virginia McCullough, désormais accusée du meurtre de ses parents il y a cinq ans, après avoir allégué avoir été agressée.

M. McCullough, 75 ans, ancien professeur au Chelmsford College of Further Education, et son épouse, 74 ans, ont été vus vivants pour la dernière fois en août 2018.

L’artiste Mme McCullough, 35 ans, a été arrêtée après que les corps de ses parents ont été retrouvés dans une chambre au dernier étage de la maison de trois étages au bout de la terrasse où ils vivaient à Chelmsford, Essex.

Elle a comparu lundi devant le tribunal d’instance de Chelmsford, accusée de deux chefs de meurtre et a été placée en détention provisoire pour comparaître devant le tribunal de la couronne de Basildon le lendemain.

La police s’était déjà rendue à son domicile le 18 août après qu’elle ait allégué avoir été agressée dans son jardin.

Il est entendu que la policière a interrogé Mme McCullough dans un salon du premier étage – ignorant les corps à l’étage.

Rien n’indiquait à ce moment-là qu’il y avait quoi que ce soit d’anormal et aucune perquisition n’a été effectuée dans la propriété car il n’y avait aucune preuve évidente qu’un crime ait eu lieu dans le bâtiment.

Un examen a été effectué par la police d’Essex sur le contact antérieur avec Mme McCullough et a conclu que la policière n’avait rien fait de mal.

Par conséquent, le Bureau indépendant pour la conduite de la police n’a pas été informé.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré : « Nous n’avons pas saisi le FIPOL concernant cette affaire, car elle ne répond pas aux critères d’une saisine obligatoire ou volontaire. »

Des autopsies sont en cours pour établir comment M. et Mme McCullough sont morts.