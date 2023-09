Les flics ont laissé mon fils seul se noyer, dit une mère au cœur brisé après que les policiers ont refusé de sauter dans la rivière pour le sauver

La POLICE s’est rendue coupable de négligence en n’ayant pas réussi à sauver un adolescent qui s’est noyé après avoir sauté dans une rivière gelée pour échapper à son arrestation, a statué hier un jury d’enquête.

Marcel Wochna, 15 ans, et un ami s’étaient faufilés la nuit et fouillaient sur des bateaux lorsque les PJ William Chan et Keely Miles sont arrivés.

La police a été coupable de « négligence » après avoir échoué à aider Marcel Wochna, un écolier de 15 ans qui a sauté dans une rivière glaciale pour échapper à son arrestation et qui s’est ensuite noyé. Crédit : Solent

PC Chan a tenté de menotter Marcel mais il s’est libéré et a sauté dans la rivière Itchen, près de Southampton, le 8 novembre 2021.

L’enquête a appris qu’il haletait à cause de sa froideur.

L’autre garçon a déclaré que le policier n’avait « en aucun cas » vérifié si Marcel allait bien et l’avait plutôt emmené dans une voiture de patrouille pour appeler des renforts.

PC Chan a déclaré qu’il ne connaissait pas les politiques de sa force concernant le travail à proximité de l’eau, à part : « N’allez pas dans l’eau ».

Il a ajouté : « Je ne suis pas un bon nageur. »

La mère au cœur brisé de Marcel a publié une déclaration affirmant qu’il « aurait probablement survécu si les policiers l’avaient aidé », mais « » au lieu de cela, il a été laissé seul pour se noyer dans l’eau sombre et froide ».

Le corps de Marcel a été retrouvé un jour plus tard, à plus de trois kilomètres en aval de la rivière.

Le jury de l’enquête de Winchester a rendu un verdict narratif, affirmant que « des mesures immédiates insuffisantes ont été prises par les policiers pour tenter de sauver Marcel » – et que « la négligence » a contribué à sa mort.

Beata, la mère de l’aspirant acteur Marcel, a déclaré que son fils « extraverti, amical, drôle et actif » avait été « laissé seul pour se noyer dans l’eau sombre et froide ».