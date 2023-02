Les flics ont bouclé le parking après avoir signalé un véhicule suspect à 11 km en aval de la disparition de Nicola Bulley

LA POLICE a bouclé un parking près de l’endroit où Nicola Bulley a disparu.

Des officiers et des médecins légistes travaillaient sur les lieux à neuf milles en aval de l’endroit où la mère a disparu.

Un parking a été bouclé près de l’endroit où Nicola Bulley a disparu Crédit : Dave Nelson

Des médecins légistes et des officiers étaient sur les lieux Crédit : Dave Nelson

Le partenaire de Nicola Bulley a parlé de son agonie Crédit : PA

Paul Ansell a déclaré qu’il ne perdrait jamais l’espoir de retrouver Nicola 1 crédit

Un porte-parole de la police du Lancashire a déclaré à LBC qu’ils enquêtaient sur des informations faisant état d’un véhicule suspect dans le parking, mais que rien n’a été trouvé.

Le parking a depuis été rouvert.

Cela vient après que son partenaire au cœur brisé a déclaré qu’il essayait d’expliquer à leurs enfants pourquoi “maman n’est pas là pour un câlin au coucher”.

La mère de deux enfants, âgée de 45 ans, a disparu il y a une semaine alors qu’elle promenait son chien le long de la rivière Wyre dans le Lancashire.

Depuis lors, il n’y a eu aucune trace de la disparition de Nicola, laissant sa famille à l’agonie.

Son partenaire Paul Ansell a visité aujourd’hui la route où elle a disparu pour demander des informations.

Il a déclaré: “Je me concentre uniquement sur mes deux filles, en restant aussi fort que possible pour elles.

“J’ai peur que si je me concentre sur autre chose, cela me détourne de cela.

“J’espère juste que quelque chose sortira de l’interview d’hier, aussi petit soit-il.”

Paul a dit qu’il continue de jouer “tous les scénarios” dans sa tête “autour et autour” mais chacun arrive à un “mur de briques”.

Il a ajouté: “C’est comme si elle avait disparu dans les airs.”

Le père a déclaré qu’il “ne perdrait jamais l’espoir” de retrouver Nicola disparu.

Paul a ajouté: “Je n’arrive pas à croire que nous soyons ici depuis une semaine et pour l’instant, il semble que nous n’en soyons pas plus loin.

“Cela semble tout simplement impossible, comme un rêve.

“Je n’arrive tout simplement pas à comprendre.”

Paul a également remercié la communauté locale pour son soutien “incroyable”.

Il a déclaré: “C’est la seule chose que nous pouvons retenir (de la situation), c’est que le niveau de soutien est hors de ce monde.

“Cela nous rassure beaucoup de savoir que cela se passe, nous n’avons rien d’autre.

“Nous ne perdrons jamais espoir, mais c’est comme si elle avait disparu dans les airs. C’est juste fou.”

Ses commentaires viennent au moment où il est apparu que Nicola avait envoyé un SMS à un ami quelques minutes avant sa disparition.

Une amie, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré au Mirror: “Elle a réservé une date de jeu, 8h57, elle a envoyé un SMS à une amie dont elle venait de signer l’hypothèque pour s’arranger pour que les filles aillent prendre le thé ce la semaine.”

Cela signifie que Nicola a envoyé le SMS avant de se connecter à une conférence téléphonique de travail à 9h01.

L’amie pense qu’elle n’avait pas l’intention de disparaître exprès en raison de la nature du message texte.

Ils ont ajouté: “Vous n’auriez pas fait cela si vous alliez vous lever et disparaître.”

Les amis de Nicola vont aujourd’hui se rassembler à l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois et retracer ses pas une semaine après sa disparition.

Pal Emma White a déclaré à GMB: “Plus le temps passe, plus vous vous interrogez sur ce qui n’a pas fonctionné.

“C’est une montagne russe d’émotions.

“Cela fait 7 jours que nous sommes à nouveau en force, notre processus de réflexion est d’explorer toutes les avenues avec la police et la communauté et de trouver la pièce manquante du puzzle.”

Cela survient alors que la famille a subi un revers après qu’il a été révélé qu’un témoin potentiel n’avait pas vu Nicola le jour de sa disparition.

La police avait recherché la femme en rouge, qui se trouvait dans la région à ce moment-là en train de promener son propre chien.

Mais alors qu’elle était interrogée hier, Christine Bowman, 67 ans, a déclaré à la police qu’elle “ne sait rien”, rapporte Mail Online.

Les efforts de recherche de la mère disparue se sont intensifiés alors que des équipes de spécialistes se concentrent sur un tronçon de rivière.

Hier, la police a bouclé un sentier menant à un banc où le téléphone et le chien de Nicola ont été retrouvés.

Des plongeurs ont également été vus entrer dans l’eau où la mère a été vue pour la dernière fois marchant le long du chemin de halage.

Les agents ont maintenant publié une chronologie des derniers mouvements de la mère disparue avant sa disparition.

Nicola, 45 ans, a commencé sa marche le long du chemin de halage vers la rivière Wyre à 8 h 43 après avoir déposé ses deux enfants à l’école.

Selon la police, environ sept minutes plus tard, un promeneur de chiens qui connaît Nicola l’a vue se promener dans le champ inférieur avec son épagneul Springer Willow.

Le témoin a déclaré que leurs deux chiens avaient brièvement interagi avant de quitter Nicola par le chemin de la rivière.

À 8 h 53, la mère a envoyé un e-mail à son patron chez Exclusively Mortgages.

Elle s’est ensuite connectée à un appel des équipes à 9 h 01 et a été vue environ neuf minutes plus tard sur le terrain supérieur marchant avec Willow.

Selon la police, à 9h30, l’appel au travail a pris fin mais Nicola est restée connectée.

Vers 9 h 35, le mobile et Willow ont été retrouvés sur un banc au bord de la rivière, mais il n’y avait aucun signe de Nicola.

Hier, la famille de Nicola a lancé un appel émouvant en racontant à quel point ses enfants “ont besoin d’elle à la maison”.

Sœur Louise Cunningham a déclaré à Sky News: “Si je suis honnête, j’ai l’impression d’être coincée dans un cauchemar.

“Nous tournons en rond en essayant de reconstituer ce qui aurait pu arriver.

“C’est comme si elle venait de disparaître dans les airs. Nous voulons juste qu’elle soit à la maison, nous avons besoin d’elle à la maison, ses enfants ont besoin d’elle à la maison. C’est absolument déchirant.”

La police du Lancashire a confirmé qu’elle “gardait un esprit très ouvert sur ce qui aurait pu se passer”.

Le surintendant Sally Riley a déclaré: «Nous savons que la disparition de Nicola a suscité beaucoup d’inquiétude pour la communauté locale au sens large, tout en étant évidemment une période terrible pour sa famille.

“Il s’agit d’une enquête sur une personne disparue et pour le moment, rien n’indique une implication de tiers dans la disparition de Nicola.

“J’apprécie qu’il y ait des questions sans réponse sur ce qui est arrivé à Nicola, mais j’exhorte les gens à ne pas spéculer ou à répandre de fausses rumeurs. Nous partagerons les mises à jour lorsque nous le pourrons, mais nous devons être factuels.

« La famille de Nicola est tenue au courant des événements et est soutenue par des officiers.

“Nous sommes vraiment reconnaissants de l’aide et de la coopération de la communauté jusqu’à présent, mais je voudrais souligner à nouveau que certaines parties de la berge sont perfides, surtout après la pluie récente, et nous demandons que personne ne se mette en danger et que le les efforts de la police et des agences partenaires pour retrouver Nicola ne sont pas compromis.”

Nicola a été décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair

Elle a été vue pour la dernière fois portant une longue veste gilet noire avec une capuche, un jean noir et des bottes en caoutchouc vert olive avec ses cheveux en queue de cheval.

Nicola a un accent d’Essex et des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier, ou d’appeler le 999 pour des observations immédiates.

Paul a dit qu’il ne comprenait pas la disparition de Nicola

Nicola avait déposé ses deux enfants à l’école avant d’aller promener son chien Crédit : Police du Lancashire

Son chien Willow a été retrouvé seul avec son téléphone Crédit : Police du Lancashire

Les efforts de recherche ont été intensifiés Crédit : Police du Lancashire