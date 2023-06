UNE FAMILLE a frénétiquement appelé la police après avoir affirmé que des extraterrestres imposants « aux yeux brillants » s’étaient écrasés dans leur jardin – peu de temps après qu’un mystérieux OVNI bleu a été filmé tombant du ciel.

La couvée terrifiée a contacté les autorités en disant qu’ils avaient vu des extraterrestres de 8 pieds errer à l’extérieur de leur maison.

Un flic de Las Vegas a capturé le moment où l’OVNI est tombé du ciel sur sa caméra corporelle Crédit : 8NewsNow

Le mystérieux objet bleu plonge ensuite derrière une rangée de maisons dans le clip Crédit : 8NewsNow

Bien que la plupart des rapports d’activités extraterrestres présumées soient ridiculisés par les flics, un officier a révélé qu’il avait également vu quelque chose d’étrange.

Il se tenait sur le bord de la route à Las Vegas, Nevada, lorsqu’il a remarqué un objet brillant filant au-dessus de sa tête dans le ciel nocturne.

La caméra corporelle du flic a incroyablement capturé le moment où l’OVNI a plané au-dessus de lui dans l’obscurité le 1er mai vers 23h50.

Plusieurs personnes de l’est de la Californie, du Nevada et de l’Utah ont également signalé avoir vu le flash, selon l’American Meteor Society.

Mais il a piqué du nez derrière une rangée de maisons et a apparemment disparu, laissant l’officier croire qu’il s’agissait simplement d’une étoile filante.

À peine 40 minutes plus tard, la police du métro de Las Vegas a ensuite reçu un appel d’une famille affirmant que des êtres « non humains » se trouvaient dans leur jardin.

L’appelant paniqué a expliqué qu’il semblait que deux personnages effrayants erraient, rapporte 8NewsNow.

Ils ont dit: « Il y a comme une personne de 8 pieds à côté et une autre est à l’intérieur et elle a de grands yeux et elle nous regarde – et elle est toujours là.

« Dans mon jardin. Je jure devant Dieu que ce n’est pas une blague, c’est en fait – nous sommes terrifiés. Ils sont très grands. Ils mesurent 8 pieds, 9 pieds, 10 pieds.

« Pour nous, ils ressemblent à des extraterrestres. De grands yeux. Ils ont de grands yeux. Comme, je ne peux pas l’expliquer, et une grande gueule », ont-ils dit au répartiteur.

« Ils ont les yeux brillants et ils ne sont pas humains. Ils ne sont à 100% pas humains. »

Deux officiers ont été envoyés sur les lieux pour enquêter, l’un admettant qu’il « avait des papillons » au milieu des doubles rapports d’un OVNI.

Plusieurs autres membres de la famille ont confirmé l’observation bizarre à la police, puis ont montré aux flics le site présumé de l’accident.

Un témoin a continué à ajouter à la description des envahisseurs du jardin arrière, disant qu’ils ressemblaient à de « grosses créatures ».

Un officier dit alors à la famille : « Je ne vais pas vous BS, les gars.

« Un de mes partenaires a dit qu’ils avaient vu quelque chose tomber du ciel aussi. C’est pourquoi je suis un peu curieux. »

Les images de la caméra corporelle du jardin et de son contenu ont été expurgées par la police du métro en raison des lois sur la confidentialité.

Mais les flics étaient convaincus que la famille ne mettait pas en scène un canular OVNI élaboré car ils étaient visiblement secoués par l’expérience, l’un d’eux commentant qu’ils semblaient « légitimement effrayés ».

Un officier a ensuite quitté la propriété pour balayer la zone et découvrir si d’autres habitants avaient vu l’objet déroutant voler au-dessus.

Il demande à un automobiliste : « Cela peut sembler une question vraiment stupide, mais avez-vous vu quelque chose tomber du ciel ?

« Je dirais normalement qu’il n’est probablement pas réel, mais – cependant, vu que l’un de mes partenaires a dit qu’il l’avait vu aussi, la seule raison pour laquelle je l’étudie plus avant. »

Mais malgré tous leurs efforts, l’enquête de la police du métro n’a pas été en mesure de déterminer ce qui s’était passé.

Un flic a plaisanté en quittant la propriété: « Hé, si ces êtres de 9 pieds reviennent, ne nous appelez pas d’accord? »

L’affaire a été classée après plusieurs jours, même s’il n’est toujours pas confirmé si les deux incidents étaient liés.

La famille de Las Vegas a déclaré que les responsables étaient retournés chez eux à plusieurs reprises pour poursuivre leur enquête.

Les représentants des bases voisines de l’Air Force Creech et Nellis ont tous deux nié toute implication dans l’incident.

Un porte-parole du Pentagone n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant l’événement ahurissant.