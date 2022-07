Les flics n’ont pas réussi à sécuriser une femme qui est tombée mortellement d’une voiture de patrouille en mouvement

Fais Les vies des noirs comptent autant qu’une oreillette sans fil ?

Les flics tuent. Qu’il s’agisse de cruauté, de lâcheté ou d’incompétence, le résultat est trop souvent le même : une famille en deuil. Ce qui a commencé comme un appel au 911 pour de Brianna Grier crise de santé mentale a pris fin avec sa mort à la suite de multiples fractures du crâne. Renard 5 Atlanta rapporte que les agents n’ont pas réussi à sécuriser Grier et la porte de la voiture de patrouille avant qu’elle ne tombe, selon le Georgia Bureau of Investigation. GBI a publié des images de la caméra corporelle montrant le officiers enfreignant le protocole donner la priorité à une oreillette Bluetooth sur la sécurité et la vie d’une femme noire.

BOSSIP a rapporté que les parents de Brianna, Mary et Marvin Grier, ont appelé le 911 pour répondre à un épisode schizophrène le 15 juillet. Ils avaient l’habitude d’appeler des soins médicaux depuis que Brianna avait été diagnostiquée avec le trouble il y a environ une décennie. Au lieu d’une ambulance, deux adjoints du shérif du comté de Hancock sont arrivés et l’ont arrêtée pour ivresse.

L’arrestation douteuse

Le mercredi 27 juillet, les autorités ont annoncé les conclusions de leur enquête sur la façon dont cette mystérieuse chute s’est produite en premier lieu. Le GBI a mené des entretiens, examiné des images de caméras corporelles et effectué des tests mécaniques sur la voiture de patrouille. Les preuves montrent que les agents “n’ont pas fermé la porte arrière côté passager avant de partir”. GBI a publié des images de la caméra corporelle de l’arrestation douteuse de Grier et des moments immédiatement après sa chute.

« Je ne suis pas ivre. Je n’ai rien bu. Sortez votre alcootest ! Grier a plaidé, contestant l’arrestation pour intoxication. “Lâchez-moi! Je n’ai enfreint aucune loi ! elle a crié à plusieurs reprises alors que les agents la portaient menottée à la voiture de patrouille. « Je parie que je me pendrai dès que je serai là-dedans. Il y a plus d’une façon de se suicider », menaça-t-elle avant une ultime lutte pour la faire monter dans la voiture.

Un gros plan sur l’incompétence

Après que les députés aient mis Grier sur la banquette arrière, ont-ils passé une minute supplémentaire pour s’assurer qu’elle était assise ou qu’elle portait une ceinture de sécurité ? Ont-ils effectué un alcootest comme elle l’a demandé pour déterminer si elle était ivre ? Ont-ils repensé l’arrestation pour obtenir des soins médicaux d’urgence pour une femme malade mentale menaçant de se suicider ? Non, ils ont claqué la porte et ont commencé à chercher un écouteur sans fil perdu.

De 02h40 à 05h00 sur la vidéo, tant les flics le gyrophare d’un appareil Bluetooth égaré que la femme sous leur garde. Environ une minute plus tard, l’officier s’arrête pour trouver Brianna face contre terre dans la rue à plusieurs mètres derrière la voiture. Il tapote son corps et l’appelle par son nom, mais elle ne répond pas. “Elle respire encore”, dit l’autre adjoint avec désinvolture avant de demander comment la porte arrière s’est ouverte.

“Elle va bien”, dit-il à propos de Brianna, toujours face contre terre après avoir subi de multiples fractures du crâne. « Asseyez-vous ! » crie-t-il à plusieurs reprises en retournant son corps sans vie. « Vas-y, assieds-toi !

« Enlevez les menottes. Asseyez-vous Briana. Ça va. Voilà, dit-il.

Les flics n’ont pas seulement échoué à protéger Brianna avant la chute. Ils ont manipulé son corps inconscient et blessé avec autant d’imprudence que lors de l’arrestation. Les agents l’ont retournée et l’ont traînée avec pas de souci de causer des blessures potentielles à la colonne vertébrale.

Conséquences tragiques

Le camouflage a déjà commencé. Initialement, Le shérif du comté de Hancock Terrell Primus dit aux parents de Grier qu’elle était responsable de sa propre mort. Il a affirmé que la femme de 28 ans avait en quelque sorte ouvert la porte avant de tomber. Qu’est-ce que Sherriff Primus a à dire sur ses adjoints incompétents maintenant ? Combien d’argent des contribuables a été gaspillé pour leur “formation” avant cela ?

Brianna serait toujours en vie si ces flics se souciaient autant de la protéger que d’un accessoire de téléphone portable. avocat des droits civiques Ben Crump représente la famille dans sa demande de justice et de responsabilité. La famille a lancé un GoFundMe pour amasser 20 000 $ pour aider à payer les funérailles et à s’occuper de ses jumelles de 3 ans.