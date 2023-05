Les flics mous laissent Just Stop Oil yobs bloquer le trafic du centre de Londres pendant les heures de pointe des jours fériés

Les flics SOFT laissent les éco-zélotes arrêter le trafic du centre de Londres pendant la période de pointe des jours fériés.

La police a imposé des avis en vertu de l’article 12 à Just Stop Oil qui défilait lentement dans Regent Street l’un des jours les plus propices pour les commerces de détail.

Les manifestants de Just Stop Oil ont bloqué la circulation dans Regent Street lors de l’une des journées de shopping les plus achalandées de l’été Crédit : LNP

Les manifestants du groupe, une émanation d’Extinction Rebellion, ont bloqué des routes et des ponts dans la capitale afin de souligner leur demande que le gouvernement arrête de nouveaux projets pétroliers et gaziers.

Un sondage Sun a montré que 44% du public pense que la police est trop indulgente avec les écolos.

Des manifestants de Just Stop Oil ont été photographiés en train de bloquer une ambulance à Oxford Street le mois dernier.

Plus tôt ce week-end, les manifestants de Just Stop Oil ont pris d’assaut le terrain de Twickenham pendant que les Saracens et Sale disputaient la finale de Premiership Rugby.

Ils ont frappé au Chelsea Flower Show la semaine dernière alors que des manifestants couvraient des fleurs de poudre orange.

Ils ont été à leur tour trempés dans l’eau par une femme avec un tuyau d’arrosage.

La semaine dernière, un automobiliste a raconté comment il avait été emmené par la police après avoir perdu patience avec les manifestants.