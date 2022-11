Les flics meurtriers lancent une chasse désespérée à l’insigne noir de Vauxhall après qu’une femme a été abattue dans sa propre maison

Les COPS sont à la recherche d’une Vauxhall Insignia noire dans le cadre d’une enquête pour meurtre après qu’une femme a été brutalement abattue dans sa propre maison.

Jacqueline Rutter, 53 ans, a été tuée par balle dans sa propre maison à Moreton, Wirral aux premières heures du dimanche 30 octobre.

La police est maintenant à la recherche d’une Vauxhall Insignia noire Crédit : STEVE ALLEN

Jaqueline Rutter a été retrouvée par la police le dimanche 30 octobre avec des blessures mortelles par balle Crédit : Facebook

La police de Merseyside pense maintenant qu’il s’agissait d’une attaque ciblée et soupçonne actuellement que deux ou trois personnes étaient impliquées.

On soupçonne que les personnes impliquées pourraient être connectées à une Vauxhall Insignia noire qui a été vue dans la région entre 00h45 et 01h15 environ.

L’inspecteur-détective en chef Steve McGrath a déclaré: «Nous traitons toujours cela comme un incident ciblé et nous continuons à faire appel aux résidents de la région.

“Nous pensons qu’au moins deux ou trois personnes ont été impliquées dans cet incident, et nous sommes sûrs que des informations existent pour identifier qui elles sont, où elles se trouvent et où se trouve l’arme.

“Nous pensons maintenant qu’un insigne Vauxhall noir a été conduit près de la propriété sur Meadowbrook Road et a également été vu sur Birkenhead Road, Hoylake Road et Garden Hey Road entre 00h45 et 01h15 ce dimanche matin.”

La police a exhorté toute personne vivant dans la région à vérifier toute forme de vidéosurveillance qu’elle pourrait avoir, comme une sonnette Ring.

Cela survient après que des agents sont arrivés à la propriété de Mme Rutter, sur Meadowbank Road, Moreton, Wirral vers 1 h 45 et ont découvert son corps.

L’homme de 53 ans a été blessé par balle à la poitrine et a malheureusement été déclaré mort sur les lieux.

Un homme de 79 ans, connu de la victime, a été arrêté à la suite de l’attaque d’horreur.

Une femme qui a déclaré : “Un voisin l’a vu être emmené menotté.

“Il criait:” Je ne l’ai pas fait, je ne l’ai pas fait “.”

Une autre résidente, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré avoir entendu un coup de feu vers 1h05 du matin.

Elle a déclaré: “Au début, j’ai cru que c’était un feu d’artifice.

“Mais je suis sorti plus tard pour acheter du pain et du lait au magasin et j’ai vu toute la police, donc j’ai su que quelque chose de grave s’était passé.”

Si quelqu’un a des informations ou a été témoin de quelque chose qui pourrait aider les enquêtes, il peut contacter la police via les médias sociaux @MerPolCC ou appeler le 101 ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111 en citant la référence 22000796038.

Tournage sur Meadowbrook Road Moreton Wirral où Jacqueline, 53 ans, a été abattue Crédit : STEVE ALLEN