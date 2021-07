Les flics libèrent la vidéosurveillance à la recherche d’une fille disparue de 12 ans, qui a disparu après avoir quitté son domicile londonien il y a deux jours

La police a publié des images de vidéosurveillance à la recherche d’une fille disparue, 12 ans, qui a disparu il y a deux jours.

La police devient « de plus en plus préoccupée » par le bien-être de Mannat Mann après sa disparition du parc Wanstead à Redbridge le jeudi 22 juillet.

Images de vidéosurveillance de Mannat Mann, disparu jeudi Crédit : PA

La police lance un appel urgent à l’aide du public pour retrouver la fillette de 12 ans Crédit : Universal News & Sport

Mannat ne connaît pas bien la région de l’est de Londres car elle a récemment déménagé de Wolverhampton et n’a jusqu’à présent pas contacté sa famille.

La police pense que Mannat, qui a disparu jeudi à 13 h 45, est peut-être retournée dans les West Midlands pour voir sa famille tandis qu’une personne l’a peut-être repérée à environ un kilomètre de l’endroit où elle a disparu.

Le détective de la police métropolitaine, le sergent Gurps Singh, a déclaré: « Nous sommes de plus en plus préoccupés par le bien-être de Mannat.

« Elle ne connaît pas la région où elle a disparu et nous ne pensons pas qu’elle ait essayé de contacter des membres de sa famille vivant dans d’autres parties de Londres.

« Nous avons mené des enquêtes approfondies toute la journée dans le but de la localiser, mais nous avons maintenant besoin de l’aide du public.

« Chaque paire d’yeux est une ressource précieuse. J’exhorte tous ceux qui vivent dans la région de Wanstead Park à vérifier les images de leur caméra de tableau de bord et de leur sonnette d’hier après-midi à ce soir et de contacter la police s’ils ont capturé des observations de Mannat. .

« Nous gardons également l’esprit ouvert quant à savoir si elle a voyagé en dehors de la région de Londres, peut-être de retour dans les West Midlands.

« Notre priorité est de la ramener à la maison en toute sécurité et toute information pouvant aider dans cet effort pourrait être vitale. »

La police l’a décrite comme étant d’apparence asiatique avec de longs cheveux noirs et a été vue pour la dernière fois portant un t-shirt blanc et des leggings gris avec une rayure blanche.

La police a déclaré qu’elle avait des parents à Hounslow, dans l’ouest de Londres.

Toute personne qui voit Mannat doit appeler la police au 999, en fournissant la référence CAD8090/23JUL.

Dans un incident distinct, la police a publié des images enregistrées d’une fille de 11 ans qui a disparu de son domicile à Bolton.

Fatuma Kadir est vue en train de marcher avec un homme et une femme et de monter à bord d’un train de Manchester Piccadilly à Birmingham New Street à 21h27 avant de se rendre à Londres Euston hier.

Elle est arrivée dans la capitale à 1h17.

Le jeune aurait quitté la gare d’Euston seul et se serait dirigé vers Eversholt Street en direction d’Euston Road.

Fatuma a été vue sur CCTV avec un homme et une femme Crédit : gmp Police

Fatuma est de Bolton Crédit : gmp Police

La police appelle toute personne ayant vu Fatuma ou l’homme et la femme avec qui elle voyageait à se manifester.

Elle a été décrite comme asiatique et de corpulence mince. Fatuma a été vue pour la dernière fois avec un foulard noir et une robe noire.

Veuillez appeler la police au 0161 856 5757 en citant le numéro de journal 3275 du 22/07/2021 ou appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111 si vous avez des informations sur son sort.