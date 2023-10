Les flics lancent une recherche désespérée pour Grace Fisher, 16 ans, après la disparition d’une adolescente repérée sur CCTV avec un homme mystérieux

Les COPS ont lancé une recherche désespérée pour retrouver Grace Fisher, 16 ans, après que l’adolescente disparue ait été repérée sur CCTV avec un homme mystérieux.

Grace, de Gillingham, Kent, est portée disparue depuis vendredi.

Grace Fisher, 16 ans, est portée disparue depuis vendredi Crédit : Police de Kent

Une image de vidéosurveillance de Grace à Brompton Road Crédit : Police de Kent

On pense que l’adolescent a été vu pour la dernière fois dans Gillingham High Street vers 17h45.

Mais des images de vidéosurveillance ont maintenant émergé montrant l’adolescent marchant dans Gundulph Road et The Brook à Chatham une heure plus tard avec un inconnu.

L’homme est décrit comme étant blanc, âgé entre 20 et 30 ans et mesurant entre 5 pieds 6 pouces et 5 pieds 10 pouces.

Il est de corpulence moyenne et a des cheveux foncés jusqu’au col qui étaient attachés à la couronne en chignon.

La police de Kent a déclaré qu’il portait un manteau de couleur claire arrivant jusqu’aux cuisses avec un t-shirt blanc en dessous, un pantalon de couleur claire et des baskets blanches.

Il portait également un collier en or.

Grace a été vue pour la dernière fois portant un pull gris avec un emblème noir « New York », des leggings noirs et des baskets Nike blanches.

Les flics demandent toute information permettant d’identifier l’individu.