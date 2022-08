Les flics lancent une enquête urgente alors qu’une femme est vue “forcée à l’arrière d’une voiture après s’être disputée avec un homme”

Les COPS ont lancé une enquête urgente après qu’une femme a été “forcée à l’arrière d’une voiture” quelques instants après avoir été vue en train de se disputer avec un homme.

La femme a été poussée dans la petite voiture argentée par un homme peu avant 23 heures hier.

Des images de vidéosurveillance montrent la femme et l’homme à qui les flics veulent parler

La voiture est partie vers Oldham dans le Grand Manchester

Des témoins disent avoir vu le couple se disputer peu de temps avant l’incident près du pub Dog and Partridge à Ashton-under-Lyne, dans le Grand Manchester.

Les flics ont exhorté les Britanniques qui reconnaissent l’homme et la femme à entrer en contact.

Quiconque a vu la rangée hier soir est également invité à contacter la police du Grand Manchester.

Le surintendant-détective Richard Hunt a déclaré: “Notre priorité absolue ici est le bien-être de la jeune femme et de l’homme impliqués dans cet incident après avoir reçu un appel inquiétant d’un membre du public à propos de ce qu’ils avaient vu.

“Nous avançons aussi vite que possible pour établir qui est la paire et où elle pourrait être maintenant pour s’assurer qu’elle est en sécurité et bien – si vous pensez que c’est vous, veuillez nous contacter pour nous faire savoir que vous allez bien.

“Nous savons que les images que nous avons pu publier jusqu’à présent ne sont pas d’une qualité idéale, mais nous espérons qu’il y aura quelqu’un qui pourra les reconnaître – soit personnellement, soit qui en a peut-être été témoin hier soir – et pourra obtenir en contact avec nous pour nous aider à faire avancer nos demandes de renseignements rapides.

“Des chalutages étendus se poursuivent et dès que plus d’informations ou d’images apparaîtront qui peuvent aider davantage notre appel, nous nous assurerons de demander au public son aide précieuse.”