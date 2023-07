Les flics lancent une enquête MURDER après qu’un couple de millionnaires retrouvé mort dans des fauteuils se soit révélé avoir ingéré du fentanyl mortel

Une enquête MURDER est en cours après qu’un couple découvert mort dans leurs fauteuils ait ingéré du fentanyl mortel.

Les millionnaires Stephen, 61 ans, et Carol Baxter, 64 ans, ont été retrouvés insensibles par leur fille Ellie Baxter dans leur maison de West Mersea, Essex, le 9 avril.

Stephen Baxter et sa femme Carol sont décédés dans leur maison Crédit: Service de presse d’East Anglia

La maison où le couple a été retrouvé mort sur les lieux Crédit: Service de presse d’East Anglia

Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés à l’adresse, mais tragiquement, le couple, qui était codirecteur de la société de tapis de bain et de douche Cazsplash, a été confirmé mort sur les lieux.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré que les décès avaient d’abord été traités comme inattendus mais pas suspects.

Deux hommes et une femme ont été arrêtés par la police pour obtenir des « comptes rendus complets » et restent en garde à vue, a confirmé jeudi la police d’Essex.

Mais ils ont ajouté: « À la suite d’une enquête approfondie et d’une analyse toxicologique, deux hommes et une femme ont été arrêtés afin d’obtenir des comptes rendus complets de leur part.

« Ils restent en garde à vue pour être interrogés pendant que d’autres enquêtes sont menées.

« Nous restons ouverts d’esprit quant à la mort du couple. »

Ellie, qui était avec son fils d’un an à l’époque, a immédiatement suspecté une intoxication au monoxyde de carbone et a ouvert les portes pliantes de la propriété.

Des enquêtes sur la mort du couple ont été ouvertes individuellement au tribunal du coroner d’Essex à Chelmsford ce matin.

Et il a été découvert que le couple avait le puissant opioïde synthétique fentanyl dans leurs systèmes, une enquête entendue aujourd’hui.

Un examen post-mortem a donné une cause provisoire de décès pour Mme Baxter comme « une toxicité combinée du fentanyl et de la prométhazine avec une bronchopneumonie terminale ».

La cause provisoire du décès de M. Baxter était une cardiomégalie et une maladie alcoolique du foie avec intoxication au fentanyl.

Le fentanyl est un opioïde synthétique similaire à la morphine mais jusqu’à 100 fois plus puissant.

C’est un médicament d’ordonnance qui est également fabriqué et utilisé illégalement – souvent comme substitut de l’héroïne.

Le coroner de la région, Sean Horstead, a déclaré: « Sur la base des informations, je suis convaincu que cela nécessite une enquête complète.

« A la demande écrite de la police d’Essex, je suspendrai l’enquête du coroner pendant quatre mois.

« Cela se poursuivra jusqu’au lundi 6 novembre 2023, il y aura sans aucun doute une communication de la police d’Essex à partir de l’expiration de cette date.

« J’offre mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille de [the Baxters] pendant cette période très difficile pour eux. »

Sa fille Ellie, 21 ans, a déclaré que retrouver les corps de ses parents était « horrible ».

Ellie a déclaré à MailOnline en avril: « C’était absolument horrible à voir. Je ne souhaiterais cela à personne.

« Mais ce à quoi je reviens sans cesse, c’est qu’ils étaient assis là ensemble et étaient pacifiques. Il n’y avait aucun signe de lutte ou de douleur. »

Elle a poursuivi: « Ils étaient très aimants. La famille est toujours passée en premier. Ils ont veillé à ce que nous ayons toujours ce dont nous avions besoin, et plus encore.

« Ils étaient extrêmement aimés par de nombreuses personnes. Ils ont travaillé dur pour tout ce qu’ils avaient. Leur absence aura un impact important sur de nombreuses personnes dans de nombreux endroits. »

Le résident de Mersea, John Akker, a déclaré à la Gazette que c’était un « choc pour les habitants », ajoutant : « C’est une très triste nouvelle ».

Le couple a fondé Cazsplash, qui vend des tapis de douche d’angle et incurvés, en 2012.

Carol dirigeait l’entreprise depuis sa création, ayant également travaillé dans l’éducation des adultes, tandis que Stephen travaillait pour une société immobilière.

Le duo était également tous deux des membres passionnés du West Mersea Yacht Club, à Coast Road, qui a mis son drapeau en berne après leur mort en signe de respect.