Les flics lancent une chasse désespérée aux parents d’une petite fille nouveau-née nécessitant un traitement à l’hôpital

Les COPS ont lancé une chasse désespérée pour les parents d’une petite fille nouveau-née nécessitant un traitement hospitalier.

L’enfant, que la police a appelé «Baby Graham», serait avec les parents Azara et Machel Graham et n’a pas été revu depuis jeudi dernier, a déclaré la police du Met.

Azara Graham, la mère du nouveau-né, est photographiée ici Crédit: Police métropolitaine

Machel Graham, sur la photo, est le père du tout-petit Crédit: Police métropolitaine

Le tout-petit n’a que sept jours et le personnel a remarqué des symptômes compatibles avec une maladie respiratoire grave lors d’un rendez-vous post-natal.

Ses parents ont été informés que Baby Graham est emmené à A&E pour une évaluation urgente.

Les flics ont mené des enquêtes urgentes et se sont rendus au domicile des parents à Southwark, dans le sud de Londres, à plusieurs reprises au cours des dernières 24 heures. On ignore où ils se trouvent.

L’inspecteur en chef-détective Lucy O’Connor, qui dirige l’enquête, a déclaré: «Nous sommes de plus en plus préoccupés par la sécurité de Baby Graham.

«Ses parents n’ont pas suivi les conseils médicaux qui leur ont été donnés et, ce faisant, pourraient mettre sa santé en danger.

«Il y aura un temps et un lieu pour explorer leurs raisons, mais pour le moment, notre priorité doit être la sécurité de ce très jeune bébé.

«Bien que nous demandions bien sûr au public de garder un œil sur les parents de Baby Graham, nous pensons qu’il est probable qu’ils soient hébergés par des parents ou des associés.

«J’exhorte ces gens à mettre le bien-être de cette petite fille au-dessus de toute autre loyauté qu’ils pourraient avoir et à prendre contact avec la police.

«J’invite également directement Azara et Machel à faire ce qu’il faut et à se rendre au A&E le plus proche afin que Baby Graham puisse obtenir les soins dont elle a besoin.

Toute personne qui voit Baby Graham ou sait où elle ou ses parents sont doit appeler le 999, en fournissant la référence 21MIS011809.