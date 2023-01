Les flics émettent un avertissement urgent sur l’endroit où vos enfants jouent – assurez-vous qu’ils sont en sécurité

Le COPS a lancé un avertissement urgent aux parents sur les endroits où jouent leurs enfants.

Les forces de police du Royaume-Uni ont reçu des informations faisant état de jeunes jouant sur des lacs gelés.

La police a émis un avertissement urgent aux parents concernant les enfants qui jouent sur des lacs gelés Crédit : Getty

Les températures ont chuté à -6 ° C dans certaines régions du pays aujourd’hui.

Et alors que le temps hivernal se poursuit, les parents sont invités à discuter des dangers de jouer sur de l’eau glacée.

La police de Northants a déclaré que “chaque seconde sur la glace est une seconde plus proche d’une tragédie” alors qu’elle suppliait le public de rester à l’écart de l’eau.

La force a déclaré: “Ce matin, nous avons de nouveau eu des rapports d’enfants jouant sur des lacs gelés à travers le comté.

“Nous ne saurions trop insister sur la dangerosité de cette situation.

“La glace peut se briser à tout moment et la température de l’eau est suffisamment froide pour vous couper le souffle.

“Si vous tombez dedans, vous pouvez également facilement vous retrouver coincé sous la glace et même les nageurs adultes les plus forts auraient des difficultés exceptionnelles à faire surface.

“Chaque seconde sur la glace est une seconde plus proche d’une tragédie.”

La force a déclaré que si quelqu’un voyait une personne ou un animal en difficulté dans l’eau glacée, il devait rester sur la rive et appeler le 999.

Cela survient après que quatre garçons ont malheureusement perdu la vie l’année dernière après être tombés dans un lac à Solihull, dans les West Midlands.

Finlay Butler, huit ans, son frère Samuel, six ans, et leur cousin Thomas Stewart, âgé de 11 ans, ont été tués dans la tragédie de Babbs Mill Lake le dimanche 11 décembre.

Jack Johnson, 10 ans, est décédé après avoir tenté héroïquement de sauver les autres alors que l’horreur se déroulait.

Et pas plus tard que cette semaine, la police du Kent a été appelée pour signaler que des enfants “tombaient à travers” la glace et dans l’eau.

Un témoin a déclaré avoir appelé les services d’urgence lorsque deux enfants gisaient sur la surface gelée.

À Cleethorpes, l’alarme a également été déclenchée lorsqu’un tout-petit a été vu marchant main dans la main avec un adulte sur la glace il y a à peine deux jours.

Thomas Stewart, 11 ans, a perdu la vie après être tombé dans un lac gelé à Solihull l’année dernière 1 crédit