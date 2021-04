Les CRIMINELS inondent les rues britanniques d’armes à feu imprimées en 3D dans une menace pour la sécurité «sans précédent», a révélé une enquête de Sun.

Les flics ont reçu l’ordre de rechercher les appareils futuristes dans chaque maison qu’ils attaquent, quel que soit le crime commis, dans une réponse accélérée.

On craint que le Royaume-Uni ne soit bientôt envahi par les tireurs de qualité militaire qui coûtent quelques centaines de livres à produire et ne nécessitent qu’une compréhension de base de la technologie pour imprimer.

Ils ont également été chargés de perturber la fourniture de plans pour les armes qui ont été diffusées en ligne par des groupes extrémistes pro-armes.

Il y a à peine deux ans, le Met a déclaré qu’il n’y avait «aucune inquiétude généralisée» concernant les armes à feu imprimées – mais il y a eu depuis un «bond en avant aux proportions monumentales».

Les sources policières sont «extrêmement préoccupées» par une augmentation des découvertes déclenchée par une avancée technologique «exponentielle» et des milliers de vidéos d’instructions sur YouTube.

L’ancien flic infiltré du Met Peter Bleksley a déclaré au Sun: «Il y a eu une escalade rapide – c’est très effrayant. Cela change complètement le paysage criminel.

«Les militants qui enseignent aux gens comment fabriquer ces armes placent délibérément la barre aussi bas que possible – ils le font délibérément pour que tout le monde puisse le faire.

«Si vous savez lire, avoir accès à Internet et avoir 300 £ de réserve, c’est parti.

«L’élément le plus inquiétant est que cela est transversal et fait appel à toute criminalité. Du solitaire dans sa chambre au crime organisé, ils trouveront tous cela très attrayant.

Tout le monde peut télécharger un plan à partir de sites hacktivistes en quelques secondes et les télécharger sur des imprimantes 3D qui coûtent aussi peu que 150 £.

Les appareils produisent des pièces en résine plastique avec des manuels d’instructions expliquant aux utilisateurs comment les construire avec quelques pièces métalliques provenant de magasins de bricolage pour les rendre pleinement fonctionnelles.

Des milliers de vidéos détaillées expliquant comment les assembler sont facilement disponibles sur YouTube et les utilisateurs se vantent d’avoir testé des milliers de fois sans échec.

Nous avons parlé à un haut responsable de la pègre qui a déclaré que l’impression des armes était «un jeu d’enfant» avec l’imitation de Glocks, «l’arme de choix».

S’exprimant sous couvert d’anonymat, le gangster a déclaré: «Un gamin que je connais les fait pour les gens et il est plutôt bon dans ce domaine.

«Il a les impressions en ligne et a une imprimante 3D décente et il les vend à certains groupes qui en ont besoin – normalement pour mettre les effrayants sur un gars ou deux.

«Les gangsters en plastique sont ceux qui les utilisent, car ils ne peuvent pas s’emparer de la vraie chose.

«C’est ce qui les rend dangereux – ils sont bâclés et non professionnels. Les enfants qui pensent que c’est ça et non. »

Les imprimantes 3D sont chères, mais les prix vont probablement baisser à mesure que la technologie devient plus courante

Le militant américain pro-gun Cody Wilson a construit la première arme à feu imprimée en 3D, The Liberator, entièrement en plastique en 2013 et a diffusé le plan en ligne.

L’arme de poing à un coup était sujette à l’échec, mais les cellules d’activistes en ligne ont décidé d’utiliser 20% de pièces métalliques et de fabriquer des répliques entièrement automatiques qui peuvent durer des années.

Un groupe européen, Dissuasion Dispensed, a des manuels d’instructions et des plans pour des centaines d’armes éprouvées et testées facilement accessibles sur leur site Web.

Son fondateur, J Stark, s’est vanté: «Le Joe moyen sans expérience technique peut les fabriquer.»

Philip Boyce, expert en balistique de haut niveau, a déclaré au Sun: «Les imprimantes 3D ne s’améliorent pas seulement, mais elles deviennent également beaucoup moins chères.

«C’est inquiétant car au Royaume-Uni, il est très difficile pour les criminels d’acquérir de véritables armes à feu, mais mes collègues du Met m’ont dit qu’ils commençaient à voir de plus en plus d’armes à feu imprimées en 3D.

«Les pistolets 3D ne laissent pas de traces de rayures distinctives comme les pistolets traditionnels, il est donc impossible de retracer la balistique sur eux.

«Si une personne utilise une arme à feu imprimée en 3D en plastique et qu’elle tire sur quelqu’un, elle peut la fondre dans de l’acétone et c’est complètement parti.

«Les quelques pièces métalliques d’un magasin de bricolage qu’ils peuvent simplement jeter.»

Qu’est-ce qu’une imprimante 3D? L’impression en trois dimensions permet aux gens de créer une vaste gamme d’objets solides avec une imprimante spéciale. Il s’agit d’utiliser un fichier numérique pour superposer du plastique en objets solides tridimensionnels. Pour créer quelque chose, vous devez télécharger le fichier et disposer d’un logiciel informatique avancé permettant à une imprimante spéciale de l’interpréter. Le modèle doit ensuite être « découpé » en milliers de « couches » horizontales avec différents logiciels. L’imprimante construit ensuite l’objet couche par couche. Le processus d’impression fonctionne en faisant couler de minuscules perles de plastique chaud les unes sur les autres, en suivant un motif tracé par le schéma directeur. Les imprimantes 3D peuvent être achetées pour une utilisation à la maison ou vous pouvez vous rendre dans un service d’impression 3D.

La première condamnation pour les armes sur le sol britannique remonte à septembre 2019, lorsque Tendai Muswere a été emprisonné pendant trois ans pour avoir produit des armes à feu.

À l’époque, le Met a déclaré qu’il n’y avait «pas d’inquiétude généralisée» – mais maintenant, tous les flics du pays ont été informés de la menace.

Les agents ont été invités en février à rechercher des signes révélateurs d’imprimantes 3D lors d’une descente sur une propriété, quelle que soit l’infraction qui aurait été commise.

C’est en réponse à une série d’affaires impliquant des armes à feu imprimées, dont un nazi de 17 ans emprisonné pour avoir tenté d’en fabriquer une en janvier.

Un flic de première ligne s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré au Sun: «C’est une menace énorme.

«On nous a dit qu’à chaque fois que nous entrons dans une propriété, nous devons rechercher certaines choses qui suggèrent la présence d’une imprimante 3D.

«Si nous le voyons, nous devons nous demander, pourquoi l’ont-ils? Quel est le but d’avoir cela?

«C’est très préoccupant, c’est une menace sans précédent.»

Bleksley a ajouté: «En moins de deux ans, le Met a déclaré qu’il n’y avait pas d’inquiétude généralisée à ce que chaque policier se fasse dire de chercher une imprimante dans chaque maison où il se rend.

«C’est un bond en avant aux proportions monumentales – en moins de deux ans.

«C’est énorme et particulièrement inquiétant. Cela montre exactement ce qu’est un travail rapide d’application de la loi, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers.

«Il y a moins d’un an, ils fêtaient le cracking endo-chat et maintenant, il y a une inquiétude très répandue concernant les imprimantes 3D et les armes.

«Ils ne tardent pas à profiter de leurs succès.»

Matt Perfect, responsable de la menace des armes à feu de la National Crime Agency, a déclaré: «Les criminels qui utilisent n’importe quel type d’arme à feu ont des intentions claires; pour semer la peur, inciter à la violence et nuire à nos communautés.

«Les criminels sont ingénieux et disposés à utiliser une variété de moyens pour acquérir des armes illégales, ce qui, dans certains cas, peut inclure la production d’armes à feu imprimées en 3D.

«La fabrication ou la possession d’armes imprimées en 3D est couverte par la législation existante sur les armes à feu. Nous surveillons de près l’impact des armes à feu 3D et leurs vulnérabilités uniques, en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires pour supprimer la disponibilité des armes à feu illégales au Royaume-Uni. «