Selon un rapport dans WSVN , à cet endroit, tous les enfants atteints de cancer sont autorisés à choisir gratuitement autant de jouets qu’ils le souhaitent. De plus, c’est un espace où les enfants peuvent créer, jouer et être eux-mêmes dans un environnement stérile. Silvia Dominguez-Vanni, co-fondatrice de Mystic Foundation et Heroes Hangout, a déclaré qu’ils ne facturaient rien aux familles et que tout ce qui était disponible était grâce aux dons qu’ils reçoivent.

Sur les photos partagées sur la page officielle, on peut voir l’enfant de cinq ans s’amuser lors de son grand jour. On le voit jouer et monter à cheval, faire du vélo jouet, entre autres. Pour rendre la journée inoubliable, le ministère s’est également assuré de remettre à leur plus jeune membre l’uniforme sur lequel son nom était inscrit.

