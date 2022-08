Les flics du moment ont parlé à l’infirmière de 24 ans pour un «contrôle de bien-être» le jour de sa disparition

Une caméra corporelle de la POLICE montre le moment où les flics ont parlé à une étudiante infirmière disparue dans le cadre d’un “contrôle de bien-être” le jour où elle a mystérieusement disparu.

Owami Davies, 24 ans, de Grays, Essex, a quitté le domicile familial le 4 juillet.

Des caméras portées sur le corps portées par des officiers à Croydon montrent qu’Owami a l’air échevelé lors de leur visite le 6 juillet Crédit : Met Police

Owami est montrée ici sur CCTV dans un magasin avant d’être vue pour la dernière fois sur Derby Road, West Croydon à 00h03 le 7 juillet Crédit : Entreprise

Owami a été vue pour la dernière fois sur CCTV dans un magasin de West Croydon avant de disparaître Crédit : Entreprise

Elle a été vue pour la dernière fois sur CCTV peu après minuit le 7 juillet à Derby Road, West Croydon, au sud de Londres, avant de disparaître.

La famille de Mme Davies a signalé sa disparition à la police d’Essex le 6 juillet, qui a confié l’enquête à la police métropolitaine le 23 juillet.

Mais samedi, le Met a révélé que ses officiers avaient en fait parlé à Mme Davies le jour de sa disparition.

Des caméras portées sur le corps portées par des officiers à Croydon montrent Owami l’air échevelé, rapporte The Mirror.

Le Bureau indépendant de la conduite de la police se penche actuellement sur le traitement de l’affaire.

Dans un communiqué, la force a déclaré que des officiers avaient été appelés à une adresse à Clarendon Road, Croydon, pour s’inquiéter du bien-être d’une femme.

Les flics et le London Ambulance Service ont assisté à l’adresse et ont parlé à la femme – identifiée plus tard comme Owami – mais elle a dit qu’elle ne voulait pas d’aide et est partie.

La force a déclaré que son organisme de normalisation professionnelle avait été consulté et n’enquêtait pas sur les officiers.

Dans un communiqué, Scotland Yard a déclaré: “L’interaction enregistrée sur la vidéo portée par les officiers a été visionnée par des membres du groupe consultatif indépendant et la famille d’Owami pour garantir l’ouverture et la transparence.”

Le FIPOL a déclaré dans un communiqué: “Nous pouvons confirmer que nous avons reçu une recommandation le 5 août du service de police métropolitain concernant les contacts que des agents ont eus avec Owami Davies à Croydon le 6 juillet, après qu’elle ait été portée disparue à la police d’Essex.

“Nous évaluons actuellement les informations disponibles pour déterminer quelles mesures supplémentaires pourraient être nécessaires.”

Un dossier de personne disparue a été ouvert par les flics après la disparition d’Owami.

Deux hommes de Croydon ont depuis été arrêtés pour suspicion de meurtre et trois autres pour suspicion d’enlèvement.

Tous les cinq âgés de 23 à 32 ans ont depuis été libérés sous caution.

Les agents ont depuis téléchargé environ 50 000 heures de vidéosurveillance pour enquêter sur le mystère et ont déjà parcouru 10 000 heures.

‘PRINCESSE’

La force a lancé un nouvel appel au début de la semaine, affirmant que Mme Davies pourrait être à Croydon et “avoir besoin d’aide”.

Owami avait réservé des vacances avec sa mère et ses frères en Espagne et à Disneyland Paris.

Elle est surnommée “Princesse” à cause de son amour pour Disney.

L’étudiante en soins infirmiers aurait été “vraiment heureuse” alors qu’il ne lui restait que deux mois de cours à l’université.

Elle est intéressée à faire de la recherche sur les maladies après avoir travaillé dans A&E pendant la pandémie de Covid.

Owami a obtenu un emploi au Guy’s and St Thomas’s Health Trust à Londres après l’obtention de son diplôme.

La maman de la jeune femme, Nicol Davies, 46 ans, est bouleversée par la disparition de sa fille.

Elle a déclaré: “Je suis assise ici en tant que mère désespérée à la merci de quiconque sait ou a entendu quelque chose pour m’aider à retrouver mon bébé, c’est tout ce que je demande, juste de l’aide pour la retrouver.

“Ou elle, si elle est quelque part et entend ça, s’il te plaît, rentre à la maison. Elle nous manque tellement, elle nous manque à ses frères et à moi-même, j’ai besoin d’elle.

Je suis assise ici en tant que mère désespérée à la merci de quiconque sait ou a entendu quelque chose pour m’aider à retrouver mon bébé Nicol Davies, la mère d’Owami

“Nous ne sommes pas complets, nous voulons juste qu’elle rentre à la maison et, encore une fois, si elle écoute, elle doit savoir qu’elle n’a pas de problèmes.”

Jeudi, la police britannique des transports (BTP) a tweeté que la jeune femme de 24 ans pourrait encore prendre régulièrement des trains, sembler étourdie ou confuse et pourrait chercher à s’engager avec des femmes voyageant seules.

BTP a écrit: “Nous savons qu’Owami Davies, 24 ans, utilise régulièrement le réseau ferroviaire et de métro pour voyager de #Grays, Essex à la région de #Croydon.

“Souvent via les stations #WestHam et #WestCroydon. @metpoliceuk regarde les dates à partir du 7 juillet 2022.

“Owami peut encore voyager régulièrement en train dans un état vulnérable, paraissant hébété ou confus et cherchant peut-être à s’engager avec d’autres voyageuses seules.”

Le Met a ajouté: “Owami a été déprimée et en l’absence de ses médicaments peut consommer de l’alcool pour soulager sa dépression.”

Des membres du public ont signalé un certain nombre d’observations potentielles de l’homme de 24 ans dans la région de Croydon.

Cela survient alors que la police a parcouru des milliers d’heures de vidéosurveillance pour essayer de vérifier si les observations étaient bien elle.

Owami a disparu le jour où des flics se sont rendus chez elle à Croydon le 6 juillet dans le cadre d’un contrôle d’aide sociale Crédit : Entreprise

CCTV montre Owami Davies marchant vers le nord sur London Road, Croydon loin de West Croydon vers 12 h 30 le jeudi 7 juillet Crédit : PA

L’infirmière étudiante Owami Davies a été vue pour la dernière fois le 7 juillet sur Clarendon Road, Croydon Crédit : Alamy