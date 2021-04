La POLICE enquêtant sur le meurtre de Kristin Smart pense qu’elle est sur le point de retrouver son corps, près de 25 ans après sa disparition sans laisser de trace du campus d’un collège californien.

Le shérif du comté de San Luis Obispo, Ian Parkinson, a déclaré que l’enquête de son département n’était « pas encore terminée », à la suite de l’arrestation mardi du principal suspect Paul Flores et de son père, Ruben Flores.

Paul Flores, un ancien camarade de classe de Smart et la dernière personne connue à l’avoir vue vivante, a été incarcéré à la prison du comté de San Luis Obispo pour une seule accusation de meurtre hier, sans caution.

Âgée de 44 ans, elle était depuis longtemps une personne intéressée par la disparition de Smart, 19 ans, qui a disparu peu de temps après l’avoir ramenée chez elle après une fête de fraternité hors campus le week-end du Memorial Day, en 1996.

Son père, Ruben Flores, 80 ans, a également été arrêté et accusé de complicité de meurtre.

Ce qui a spécifiquement conduit à l’arrestation des deux hommes après près de deux décennies et demie reste incertain, Parkinson refusant de discuter d’éléments de preuve spécifiques dans l’affaire, citant des mandats de perquisition scellés.

Cependant, lors d’une conférence de presse mardi, Parkinson a déclaré que 193 éléments de preuve à la fois physiques et médico-légaux liés à Smart avaient été récupérés dans au moins deux propriétés liées à la famille Flores.

Les deux ont rompu de nombreux mandats de perquisition sur les propriétés de la famille Flores ces dernières années. Le plus récent est survenu en mars, lorsque des chiens cadavres ont été vus en train de récurer les terres de la maison de Rueben Flores à Arroyo Grande.

Des perquisitions au domicile de Paul Flores à San Pedro ont également été effectuées en février et avril 2020.

Bien que l’on ne sache pas quels éléments de preuve les shérifs de San Luis Obispo ont jusqu’à présent récupérés, l’élément de preuve le plus crucial reste à découvrir: la dépouille de Kristin Smart.

Le corps de Smart n’a jamais été retrouvé, mais elle a été officiellement déclarée morte en 2002, à l’occasion du sixième anniversaire de sa disparition.

Parkinson a promis mardi que jusqu’à ce que les restes de Smart soient récupérés et rendus à sa famille, « ce n’est pas fini ».

Pressé de savoir si son département était sur le point de faire une telle découverte, Parkinson a répondu: « Oui, je crois que nous le sommes. »

Le shérif s’est également engagé envers la famille de Smart à ce que son département n’arrêterait pas de chercher jusqu’à ce qu’ils la trouvent, « quel qu’en soit le prix, quelle que soit l’heure ».

Smart, 19 ans, de Stockton, a été vue pour la dernière fois le 25 mai 1996, alors qu’elle retournait dans son dortoir sur le campus de la California Polytechnic State University à San Luis Obispo après une fête hors campus.

Elle a été retrouvée évanouie sur une pelouse à l’extérieur de la fête à 2h30 du matin.

Plusieurs étudiants sont intervenus pour réveiller Smart, bien que ce soit Flores qui se soit porté volontaire pour la raccompagner chez elle.

Il a dit à la police peu après sa disparition qu’elle «marchait très lentement» et qu’il avait serré sa taille dans ses bras pour la garder au chaud pendant qu’il la raccompagnait à son dortoir de Muir Hall.

Selon Flores, il a déposé Smart à un pâté de maisons de son dortoir, avant de retourner dans sa chambre dans un dortoir séparé, Santa Lucia.

Mais Smart n’est jamais rentré chez lui cette nuit-là. Elle a été portée disparue trois jours plus tard et la police a commencé ses recherches 24 heures plus tard.

De nombreux échecs dans l’enquête suivraient – y compris des preuves perdues et des pistes manquées – laissant la famille de Smart sans réponses pendant 25 ans.

Mais mardi, Flores, désigné le mois dernier comme le « principal suspect » de cette affaire, a été placé en garde à vue pour meurtre à son domicile de San Pedro.

Au même moment, à Arroyo Grande, son père Ruben Flores, âgé de 80 ans, a été arrêté et inculpé de complicité de meurtre.

Après l’arrestation de Ruben Flores, les enquêteurs ont exécuté un nouveau mandat de perquisition à son domicile.

Une tente de coroner a été installée à l’extérieur et un radar a été utilisé pour fouiller le terrain. Le bruit des scies électriques et des perceuses a été entendu alors qu’ils fouillaient sous une grande terrasse et dans le garage.

Réagissant aux arrestations de mardi soir, la famille de Smart a qualifié les développements de « doux-amer ».

« Il est impossible de mettre des mots sur ce que cette journée signifie pour notre famille; nous prions pour que ce soit la première étape pour ramener notre fille à la maison », a déclaré la famille dans une déclaration écrite.

« Alors que l’esprit aimant de Kristin vivra toujours dans nos cœurs, notre vie sans ses câlins, ses rires et ses sourires est un chagrin qui ne s’atténue jamais. »

Ils ont poursuivi: «Le fait de savoir qu’un père et son fils, malgré nos appels désespérés à l’aide, auraient pu cacher cet horrible secret pendant près de 25 ans, nous privant de la possibilité de faire reposer notre fille, est une douleur implacable et impitoyable.

«Nous mettons maintenant notre foi dans le système judiciaire et allons de l’avant, confortés en sachant que Kristin a été détenue dans le cœur de tant de personnes et qu’elle n’a pas été oubliée.

La famille Smart soupçonne depuis longtemps Paul Flores d’être son assassin.

S’adressant à FOX40 en 2018, sa mère, Denise Smart, a déclaré: « Je crois qu’il [Paul] lui a pris la vie. Elle ne s’est pas éloignée et n’est pas allée se suicider. Elle ne s’est pas éloignée et a perdu la vie. Elle ne s’est pas éloignée et s’est creusée une tombe. Elle a été kidnappée.

La famille avait précédemment intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Flores, mais le litige était au point mort après avoir invoqué le cinquième amendement au milieu de l’enquête pénale en cours.

Lors de la conférence de presse de mardi, le shérif Parkinson a déclaré que depuis son entrée en fonction en 2011, le département avait signifié 41 mandats de perquisition sur l’affaire pour enquêter sur 16 endroits différents, soumis 37 éléments de preuve physique issus de l’enquête initiale pour des tests ADN modernes; et mené 137 entretiens.

Les données de l’enquête, a-t-il estimé, rempliraient plus de trois téraoctets sur un disque dur.

Un podcast en huit parties intitulé « Your Own Backyard » par Chris Lambert en 2019 a également contribué à raviver l’intérêt pour l’affaire et a incité davantage de témoins à se manifester, a déclaré Parkinson.

La nouvelle des arrestations a également contribué à ramener la paix dans la communauté locale, ainsi que dans la famille Smart, a déclaré la mairesse d’Arroyo Grande, Caren Ray Russom.

«La disparition de Kristin Smart a pesé lourdement sur le cœur des habitants d’Arroyo Grande pendant tout ce temps.

« Elle n’a jamais été oubliée ici, et beaucoup, beaucoup d’entre nous ont suivi de près cette affaire pendant des décennies.… J’espère sincèrement que ces arrestations aboutiront à la justice et à la fermeture de la famille Smart. »

Mardi soir, un groupe d’étudiants de Cal Poly, dirigé par la recrue Michelle Mueller, a honoré Kristin Smart avec une veillée aux chandelles.

Mueller a déclaré: «Honnêtement, j’ai eu un peu d’émotion lorsque Paul et son père ont été arrêtés. J’ai mis une toute petite bougie à l’extérieur du bâtiment de Santa Lucia où je vis. »

Alors que la veillée était uniquement censée se dérouler entre elle et ses amis, Mueller a déclaré que d’autres étudiants avaient eu vent de l’hommage prévu et se réunissaient en un grand groupe à l’extérieur de Santa Lucia Hall, où Paul Flores vivait autrefois.

Mueller a déclaré que KSBY avait qualifié l’événement de « rappel aux étudiantes du monde entier qu’elles doivent surveiller leur environnement et que 25 ans plus tard, c’est une menace pour les femmes sur les campus universitaires. »