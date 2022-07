Les flics du Kerala appréciant la chanson de Little Boy au poste de police sont tout droit sortis de “Action Hero Biju”

Le département de police du Kerala fait souvent la une des journaux non seulement pour attraper des criminels, mais aussi pour ses mises à jour pleines d’esprit sur les réseaux sociaux. À travers des mèmes basés sur des scènes de films emblématiques, ils essaient de sensibiliser à différents problèmes, donnant ainsi aux citoyens un sentiment de convivialité. Cela les rend non seulement plus accessibles en cas de besoin, mais contribue également à briser le stéréotype selon lequel les flics ne peuvent pas être amicaux. Pour prouver la même chose, le 28 juillet, la page Instagram officielle de la police du Kerala a publié une vidéo intéressante d’un petit garçon qui recueille maintenant d’immenses éloges et appréciations. Dans le clip viral, on peut voir l’enfant chanter une chanson folklorique à l’intérieur d’un poste de police en partant, tous les passants, y compris les flics, se sont amusés.

La vidéo commence par un flic masculin exhortant le petit garçon à chanter. Répondant à la même chose, le garçon suit rapidement l’instruction, lorsqu’une femme flic en arrière-plan lui fournit une autre chaise. Le petit garçon utilise la chaise pour battre la batterie tout en synchronisant en rythme les paroles de sa chanson avec le son des applaudissements. On voit un autre officier en arrière-plan filmer le petit garçon sur son appareil mobile alors qu’il apprécie l’air mélodieux. Tous les passants à proximité sont complètement amusés en regardant le garçon chanter sans peur.

La légende du message est venue avec une tournure intéressante. Le département de police du Kerala a peaufiné l’un des dialogues emblématiques du film malayalam Praja pour envoyer un message de positivité parmi leurs partisans et citoyens de tout l’État. Une fois traduite en anglais, la légende en malayalam se lit comme suit : « Zakir bhai peut-il entrer dans un poste de police et chanter une chanson ? Vu au poste de police de Palakkad Nattukal ». Regardez la vidéo virale ci-dessous :

La vidéo positive a suscité une réponse tonitruante sur les réseaux sociaux. Alors qu’un grand nombre d’utilisateurs ont loué le service de police du Kerala, beaucoup l’ont également salué comme un “beau” moment.

Une section d’Internet a également rapidement identifié la similitude de la vidéo virale avec une scène du film intitulée Action Hero Biju. Pour ceux qui l’ignorent, dans le film, le personnage du sous-inspecteur Biju Poulose fait chanter un homme à l’intérieur d’un commissariat. Le personnage du film a été joué par la superstar Nivin Pauly. La vidéo virale a gagné plus de trois lakh vues sur l’application de partage de photos.

