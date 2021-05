Les flics du Karnataka se tournent vers la thérapie à la vapeur pour autocuiseurs pour inhaler des exercices au milieu de Covid-19

Alors que le coronavirus continue de propager ses tentacules partout, les médecins conseillent au public de s’assurer qu’il pratique des exercices de respiration au quotidien. Gardant cela à l’esprit, le personnel de police du poste de police de Sarjapur au Karnataka a eu une idée unique. Les flics au poste de police se rassemblent autour d’un, aussi bizarre que cela puisse paraître, un autocuiseur qui a été transformé en appareil d’inhalation. Alors, comment ça marche? L’autocuiseur est rempli d’eau bouillie et d’herbes et de feuilles de plantes médicinales comme neem, tulsi et l’eucalyptus y sont également ajoutés. La cuisinière lorsqu’elle émet de la vapeur est inhalée par les policiers à travers des tubes. En dehors de cela, les personnels de police ont également régulièrement intégré dans leur régime quotidien pranayama et en prenant Kashaya ou alors kada et des comprimés de zinc pour les aider à rester en forme et à s’assurer qu’ils ne tombent pas malades à cause du Covid-19.

L’autocuiseur à inhalation a un tuyau en acier et une paire d’évents pour aider deux policiers à la fois à inhaler. Harish V, aurait déclaré le responsable de la station L’Hindou que les membres du personnel inhalent à tour de rôle avant de rentrer chez eux et avant leur quart de travail. Les flics reçoivent aussi parfois des comprimés de zinc pour eux-mêmes et leurs familles. Mais l’autocuiseur est devenu un appareil d’exercice d’inhalation régulier pour eux.

L’idée de l’autocuiseur a également rattrapé son retard au poste de police de Barke à Mangaluru. Ici, le personnel a arrangé un tuyau en acier ayant quatre évents et attaché à un cadre en bois. Les trois évents peuvent être utilisés pour inhaler de la vapeur et le quatrième est connecté à un autocuiseur.

L’appareil aurait été conçu par l’inspecteur Jyotirling Honakatti, qui l’a fabriqué à Belagavi l’année dernière. De nombreux autres postes de police des districts de Chitradurga, Shivamogga et Haveri ont également été inspirés pour commencer des exercices d’inhalation similaires dans leurs bureaux.

Dans un exemple similaire, certains villages du district de Mehsana, dans le Gujarat, ont conçu leur propre façon de faire face à la pandémie. Les villages ont une inhalation de vapeur d’une concoction «ayurvédique» (à base de plantes), une sorte de prophylactique. Dans le village de Tareti situé à environ 3 km du siège du district de Mehsana, environ 20 à 30 personnes font la queue devant la résidence du sarpanch du village de Pina Patel pour inhaler la vapeur d’une concoction ayurvédique tous les jours.

