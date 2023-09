Les flics disent qu’Erica Mena a mordu la sécurité et une fausse grossesse lors d’une arrestation par combat

#LHHATL Erica Mena n’a pas tardé à traiter Spice de « singe », mais les flics disent que c’est elle qui donnait des coups de pied, se battait et mordait comme un animal lors de son arrestation pour une bagarre dans un bar la semaine dernière.

Ce qui a commencé comme une soirée avec un camarade Amour et hip-hop Les stars Saucy Santana, Bambi Richardson et Zell Swag se sont terminées dans le chaos. Les premiers détails de la bagarre d’Erica dans un bar d’Atlanta étaient déjà sauvages, mais la mêlée était encore plus compliquée que cela. TMZ rapporte qu’Erica Mena aurait mordu des gardes de sécurité et lâché une fausse bombe pour bébé lors de son arrestation.

LHH les fans savent que l’actrice colérique passe très rapidement de 0 à un problème qui fait éclater les veines. Quand quelqu’un tombe en panne, Erica le traîne en enfer, ce qui est idéal pour les séries télévisées. Dans le monde réel, cela ne sert qu’à suivre les traces de Trump jusqu’à la prison du comté de Fulton.

Erica Mena l’a emmené en enfer et maintenant elle peut y rester puisqu’elle n’a plus de travail. 🤷🏽‍♀️ – Damita Jo (@KiaSpeaks) 2 septembre 2023

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, la police d’Atlanta a arrêté Erica, Bambi et Zell après une vilaine altercation au Lucca Lounge à Buckhead. Ce fut un affrontement prolongé avec la sécurité, qui a appelé les flics quand Erica a refusé de partir.

L’APD affirme qu’un officier intervenant a tenté de désamorcer la situation et d’escorter les stars de télé-réalité hors du bâtiment. Au lieu de partir pacifiquement, ils disent que le groupe « est devenu physiquement agressif » envers le policier, avec Erica comme chef présumé. Saucy Santana soupçonnait que « trop boire » avait rendu l’ancienne renarde de la vidéo « belliqueuse ».

Alors que les flics ont arrêté Erica pour entrave, ils disent qu’elle se battait et mordre comme l’enfer. Selon le rapport de police, elle a enfoncé ses dents dans le bras d’un agent de sécurité et en a donné un autre coup de pied au visage. Comme un camarade LHH ancienne élève Joseline Hernandez, n’importe qui pouvait attraper les mains et les pieds d’Erica, y compris les flics.

Je ne sais pas comment n’importe qui peut être ami avec Erica Mena. Elle est TOUJOURS dans quelque chose de quelqu’un d’autre ou dans le sien. — Waouh ! Vous fumez tous ici ! (@RegularBlack_) 26 août 2023

L’officier qui a répondu a déclaré La belle-mère 3 L’étoile lui a également frappé pendant la lutte. En plus de l’accusation d’obstruction à laquelle les trois stars de télé-réalité sont confrontées, l’APD a également accusé Erica de simples coups et blessures contre un policier.

Les mains, les pieds et les dents n’étaient pas les seules choses dans les manches d’Erica.

