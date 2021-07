Les détectives n’excluent pas un acte criminel dans la mort de la randonneuse britannique Esther Dingley après que son corps a été retrouvé dans les Pyrénées en France.

Les drones de la police continuent de parcourir la vaste zone alors qu’ils recherchent des indices après la découverte de ses os plus de huit mois après sa disparition en novembre dernier.

Les flics ont découvert un crâne qu’ils croient appartenir à Esther Dingley

Esther Dingley a disparu en novembre 2020 lors d’une randonnée en solo Crédit : Tim Stewart

Esther avec son partenaire Dan Colegate, qui avait fait le tour de l’Europe dans un camping-car Crédit : Tim Stewart

Les flics français ont confirmé que la mort de l’homme de 37 ans restait un mystère – et ont admis que toutes les théories restaient sur la table.

Cela survient alors que la semaine dernière, un crâne avec des cheveux attachés a été découvert près de Port de la Gléré, un col de montagne près de la frontière avec l’Espagne.

Et de façon déchirante, hier, des tests ADN ont confirmé que les os sont les seuls restes connus d’Esther.

« L’enquête est en cours, et est menée par un procureur de la République assisté de la police judiciaire et de gendarmes », a indiqué une source policière de haut rang.

« Il y a encore beaucoup de questions sans réponse, et c’est pourquoi les recherches en montagne se poursuivent.

« Des patrouilles à pied sont dans la région, et elles utilisent des drones pour essayer de trouver d’autres preuves liées à l’affaire. »

Cela inclurait l’équipement personnel de Mme Dingley, comme une tente jaune et un sac à dos rouge et gris, a déclaré la source.

Alors qu’un accident tragique est priorisé par les responsables de l’enquête, d’autres théories, y compris un acte criminel, n’ont pas été écartées, a confirmé la source.

C’est dévastateur au-delà des mots La famille d’Esther

Mme Dingley a disparu dans les environs de Port de la Gléré lors d’une promenade en solo, et son petit ami, Dan Colegate, a signalé sa disparition le 25 novembre.

Au moment de sa disparition, elle sillonnait l’Europe depuis six ans en camping-car avec Daniel.

Cela faisait suite à l’envoi d’un message par Mme Dingley trois jours plus tôt depuis le sommet de la montagne du Pic de Sauvegarde.

Les médecins légistes du Laboratoire de police scientifique de Toulouse ont fait correspondre le crâne avec Mme Dingley après que sa mère, Ria Byrant, eut fourni de l’ADN, ainsi que des dossiers dentaires.

Les restes appartenant à Esther ont été confirmés par des tests ADN Crédit : Tim Stewart

L’homme de 37 ans était un marcheur expérimenté Crédit : Tim Stewart

L’enquête en France est désormais menée par Christophe Amunzateguy, le procureur de Saint-Gaudens.

Des collègues de la police lui ont dit que des animaux sauvages avaient peut-être ramassé le crâne dans un ravin caché et l’avaient transporté à l’endroit où il avait été trouvé par des randonneurs espagnols.

Les ours bruns et les loups font partie des animaux errant librement dans les Pyrénées, et les oiseaux de proie tels que les vautours sont également fréquents.

« C’est l’hypothèse la plus plausible », a déclaré le colonel Xavier Wargnier, l’un des officiers supérieurs français impliqués dans la recherche.

LA NEIGE FONDANTE

Il a confirmé que le crâne avait été retrouvé à une altitude de 2 200 mètres – mais qu’il aurait également pu être délogé par la fonte des neiges.

« Il aurait pu dévaler la montagne pendant le dégel du printemps », a-t-il déclaré.

La recherche de Mme Dingley a été annulée à partir de février en raison de la détérioration des conditions météorologiques, avant de reprendre fin avril.

LBT Global, une organisation qui soutient les recherches de personnes disparues, a annoncé vendredi que l’identité de Mme Dingley avait été confirmée par des tests ADN après la découverte d’un crâne à proximité de son dernier emplacement connu.

Le partenaire de Mme Dingley, M. Colegate, et sa mère, ont déclaré dans une déclaration commune que la découverte était « dévastatrice au-delà des mots ».

Dans la déclaration, ils ont déclaré: «Nous sommes bouleversés d’annoncer que nous avons reçu la confirmation ADN que l’un des os trouvés la semaine dernière appartient à Esther.

«Nous savions tous depuis de nombreux mois que la chance que nous aurions à nouveau d’embrasser notre bien-aimée Esther, de sentir sa main chaude dans la nôtre, de voir son beau sourire et de voir la pièce s’illuminer à nouveau à son arrivée était infime, mais avec cette confirmation que le petit espoir s’est maintenant évanoui.

« C’est dévastateur au-delà des mots.

« A ce stade, avec un seul os trouvé et aucun signe d’équipement ou de vêtements dans les environs immédiats (qui a été à nouveau fouillé de près pendant plusieurs jours), les détails de ce qui s’est passé et où restent encore inconnus. »