Un geste réconfortant de la police d’Abou Dhabi gagne les cœurs sur Internet en exaucant le souhait d’un petit enfant de posséder une voiture électrique en lui offrant un véhicule jouet et en l’emmenant faire un tour dans une voiture de police. Une vidéo de l’expérience spéciale a été partagée par la police d’Abu Dhabi avec le petit Mohamed Al-Harmoudi dans une voiture de police portant une casquette d’uniforme.

L’arrangement spécial a été conclu par la police d’Abu Dhabi en coordination avec la Make A Wish Foundation UAE pour le petit Mohammed, souffrant d’un état de santé critique. L’enfant de quatre ans avait exprimé son souhait de posséder un véhicule électrique qu’il pourrait conduire et qui a été choisi pour être réalisé par la Fondation.

Mohammed a également exprimé son amour et sa gratitude pour la police et a également souhaité que les flics assistent à sa cérémonie de remise de vœux. Dans une douce surprise, les policiers se sont présentés à sa porte pour lui rendre visite le jour de la réalisation des vœux et l’ont emmené faire un tour dans leurs voitures de luxe dans le quartier. Le garçon a ensuite reçu un jouet de voiture électrique.

Dans la vidéo partagée par la poignée officielle Instagram de Make A Wish Foundation le 11 avril, on peut voir le petit Mohammed enfiler une casquette de police et jouer avec des pistolets jouets à sa porte. Après avoir reçu un énorme bouquet de ballons, deux voitures de police se présentent devant lui. Le garçon peut être vu assis avec les officiers dans leur promenade, visiblement ravi.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, il peut être vu assis dans son tout nouveau véhicule électrique et recevant ensuite son cadeau des policiers. Mohammed a également reçu son propre sifflet de police.

Regardez la vidéo complète ici:

Le geste aimable fait fondre le cœur des gens sur Internet et le message était rempli de commentaires positifs d’internautes priant pour le rétablissement du garçon.Khaleej Times rapporte que Mohammed a été emmené dans une «patrouille du bonheur» avant de recevoir des cadeaux, une voiture, des ballons et des friandises.

Les membres de la famille de Mohammed ont remercié la police d’Abu Dhabi pour ce geste sincère.

Mots clés:

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici