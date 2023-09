Les flics de Sara Sharif publient de nouvelles photos d’une fillette de 10 ans dans les vêtements qu’elle portait avant sa mort dans le cadre d’un nouvel appel

Les COPS ont partagé deux nouvelles images de Sara Sharif alors que l’enquête sur sa mort sous le choc se poursuit.

La jeune fille de 10 ans a été retrouvée morte dans un lit superposé à son domicile de Woking, dans le Surrey, le 10 août.

Les nouvelles images montrent l’écolière enjouée dansant dans un champ vêtue d’un hijab bleu.

Une deuxième image tirée d’une photo d’école la montre souriante dans un hijab noir.

Cela survient alors que sa belle-mère Beinash Batool, 29 ans, a été photographiée dans un fourgon de police alors qu’elle comparaissait au tribunal de première instance de Guildford aux côtés du père de Sara, Urfan Sharif, 41 ans, et de son oncle Faisal Malik, 28 ans.

Les accusés, qui ont passé plus d’un mois au Pakistan après sa mort, sont également accusés d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

Ils sont apparus sur le quai vendredi matin, accompagnés chacun d’un officier du quai.

Sara a été retrouvée allongée, entièrement habillée, au milieu d’un lit, la tête relevée et les mains posées sur la poitrine, a-t-on appris à l’audience.

Deux notes manuscrites ont été trouvées sous la tête de Sara par les médecins légistes.

Elle a été identifiée à l’aide de l’ADN de sa mère Olga Sharif, qui vit dans le Somerset, et d’un autre parent, a-t-on indiqué au tribunal.

Une autopsie a révélé plus tard que le jeune avait subi « des blessures multiples et étendues » sur une période « soutenue et prolongée ».

Le tribunal a appris que la cause de son décès restait à établir, mais elle présentait des « fractures guéries » et des blessures qui « démontraient clairement » que la jeune fille avait été soumise à « de multiples événements de violence ».

Les flics disent vouloir « construire une image de sa vie avant la découverte de son corps ».

Le surintendant-détective Mark Chapman, de la police de Surrey et de l’équipe des crimes majeurs de la police de Sussex, a déclaré : « Nous avons publié ces nouvelles images cette semaine dans l’espoir que cela incitera davantage de personnes connaissant Sara et sa famille à se manifester.

« Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà contactés et je tiens à souligner que toute information, aussi insignifiante qu’elle puisse paraître, est examinée par l’équipe d’enquête et des enquêtes complémentaires sont menées si nécessaire. J’exhorte toute personne susceptible d’avoir des informations et qui ne s’est pas encore manifestée à nous contacter.

« Il existe plusieurs façons de procéder : vous pouvez signaler des informations via notre portail, qui est en anglais et en ourdou, vous pouvez appeler le 101 si vous préférez parler au téléphone ou si vous souhaitez rester anonyme. , appelez l’association caritative indépendante Crimestoppers.

