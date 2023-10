Les flics de Paterson utiliseront désormais l’IA pour analyser les images des caméras corporelles. Voici ce que nous savons

PATERSON — Le service de police de la ville prévoit le mois prochain de devenir le premier du New Jersey à utiliser l’intelligence artificielle pour surveiller les vidéos de rencontres entre flics et citoyens enregistrées par les caméras corporelles des agents.

Les responsables de la police municipale ont déclaré que la technologie de l’IA – qui est utilisée dans quelques services de police à travers le pays – renforcerait le professionnalisme des agents de Paterson et améliorerait les interactions des policiers avec les citoyens.

La technologie, fournie par Truleo de Chicago dans le cadre d’un contrat de 102 000 $, a fait ses débuts dans plusieurs États au cours des six derniers mois, notamment dans les services de police du Maryland, du Michigan et de l’Arizona, selon la société.

« Nous tenons notre promesse d’introduire des technologies de pointe pour nous aider à améliorer notre capacité à offrir la responsabilité, le professionnalisme et le service à la clientèle qu’exigent les résidents de Paterson », a déclaré Isa Abbassi, nommée directrice responsable de Paterson dans le cadre de la reprise par l’État du service de police.

« Nous sommes impatients d’utiliser la technologie des caméras portées sur le corps de Truleo comme outil essentiel pour évaluer la conduite des agents lors des interactions professionnelles », a ajouté Abbassi.

Certains expriment leur inquiétude

Mais certains experts ont exprimé leur scepticisme quant à l’utilisation de la technologie de l’IA pour surveiller les images des caméras du corps de la police, notant qu’il n’existe pas d’antécédents approfondis.

« Adopter l’IA, c’est abandonner l’idée selon laquelle les superviseurs de première ligne sont les mieux placés pour gérer les performances des subordonnés », a déclaré Richard Rivera, directeur de la police du sud de Jersey et policier à la retraite de l’ouest de l’État de New York, qui fournit des témoignages d’experts dans des affaires judiciaires impliquant des fonctions d’application de la loi dans les affaires internes.

« L’IA est le nouveau jouet coûteux que les chefs veulent acheter en attendant la sortie du prochain iPhone », a ajouté Rivera. « C’est la saveur du mois. »

Truleo affirme que son système est utilisé dans des dizaines de services de police à travers le pays. Paterson Press a demandé à plusieurs reprises une liste de tous ces organismes chargés de l’application des lois. Mais le représentant des relations publiques de Truleo ne l’a pas fourni.

Les syndicats accueillent favorablement les nouvelles technologies

Dans certains endroits, l’IA de Truleo s’est heurtée à l’opposition des syndicats de police, selon les médias. Mais les présidents des deux syndicats de police de Paterson ont déclaré qu’ils saluaient la nouvelle technologie.

« Cela montrera le niveau de professionnalisme dont font preuve nos agents », a déclaré Angel Jimenez, chef de la PBA. « Tous les cinq à dix ans, la technologie évolue et nous devons nous adapter à ces changements. »

Mason Maher, président de la Paterson Superior Officers Association, a déclaré que des responsables de haut rang du service de police ont donné aux syndicats l’assurance que le système d’IA ne serait pas utilisé dans des procédures disciplinaires contre des policiers.

« Cela montrera toutes les interactions positives entre nos membres et la communauté », a déclaré Maher.

À l’heure actuelle, tous les policiers municipaux disposent de caméras corporelles, mais ils ne sont pas obligés de les allumer dans toutes les situations.

Le service de police de Paterson effectue des contrôles aléatoires sur les images des caméras corporelles des agents, ont indiqué des responsables. Le département utilise également les enregistrements pour enquêter sur des cas impliquant des allégations de mauvaise conduite, ont indiqué des responsables. Mais la plupart des enregistrements ne sont jamais examinés et finissent par être rejetés. Les directives de l’État stipulent que les enregistrements doivent être conservés pendant au moins 180 jours.

Que ce passe t-il après?

Truleo a déclaré que sa technologie « détecte automatiquement les événements critiques tels que le recours à la force, les poursuites, les fouilles et les incidents de non-conformité, et filtre le langage professionnel et non professionnel des agents afin que les superviseurs puissent ensuite féliciter ou examiner la conduite des agents ».

Les autorités n’ont pas précisé comment l’analyse de Truleo serait transmise aux responsables de la police municipale. Le représentant des relations publiques de Truleo avait programmé une interview entre le fondateur de l’entreprise, un ancien flic, et Paterson Press. Mais l’entreprise n’a pas donné suite à cette interview.

Britt Paris, professeur adjoint à l’École de communication et d’information de Rutgers, a déclaré qu’il existe des doutes quant à l’exactitude de l’analyse du langage parlé réalisée par l’IA.

« J’ai l’impression que chaque fois que les institutions cherchent à s’excuser pour tout type de mauvaise conduite, elles se tournent souvent vers l’IA », a déclaré Parris.

L’intelligence artificielle a souvent tendance à mal catégoriser les sentiments des personnes qui parlent avec un accent, selon Paris. Le professeur s’est également demandé si le service de police serait transparent avec l’analyse par l’IA des images de la caméra corporelle.

Paris et Rivera ont déclaré qu’il existe de meilleurs moyens de surveiller le comportement de la police que d’utiliser l’IA. Paris a cité la surveillance communautaire tandis que Rivera a déclaré que les superviseurs de la police doivent faire un meilleur travail en examinant les performances de leurs subordonnés.

Rivera a déclaré que les agents chargés de l’application des lois ont trouvé des moyens d’échapper à leurs responsabilités lorsque des caméras corporelles ont commencé à être utilisées.

« Ils trouveront un moyen de contourner l’intelligence artificielle », a déclaré Rivera. « Cela fait partie de notre évolution en tant qu’espèce. »

