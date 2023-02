Les flics de Nicola Bulley recherchent un nouveau témoin vu sur CCTV alors qu’ils révèlent les derniers mouvements connus de la mère disparue

La POLICE a publié une photo d’une femme à qui elle souhaite parler et qui se trouvait dans la région lorsque Nicola Bulley a disparu.

Les agents ont également publié une chronologie des derniers mouvements de la mère disparue avant sa disparition vendredi dernier à St Michael’s à Wyre, dans le Lancashire.

La police recherche ce témoin suite à la disparition de Nicola Crédit : PA

La maman a été vue pour la dernière fois vendredi alors qu’elle promenait son chien

L’image CCTV montre une femme portant un manteau rouge et blanc avec une capuche en sapin, un pantalon clair et un bonnet à pompon clair.

Elle a été vue vers 8 h 48 sur Allotment Lane, près de l’endroit où Nicola a été vue pour la dernière fois, alors qu’elle promenait un petit chien blanc.

La police exhorte la femme ou quiconque sait qui elle est à entrer en contact.

Le surintendant Sally Riley a déclaré: “Nous voulons maintenant parler à la femme photographiée sur CCTV car nous pensons qu’elle se promenait dans la région à peu près au moment où Nicola a été vue pour la dernière fois.

“Si vous la connaissez ou pensez que c’est peut-être vous, veuillez nous contacter. Vous pensez peut-être que vous ne savez rien, mais vous avez peut-être vu quelque chose qui pourrait être important.”

Nicola, 45 ans, a commencé sa marche le long du chemin de halage vers la rivière Wyre à 8 h 43 après avoir déposé ses deux enfants à l’école.

Selon la police, environ sept minutes plus tard, un promeneur de chiens qui connaît Nicola l’a vue se promener dans le champ inférieur avec son épagneul Springer Willow.

Le témoin a déclaré que leurs deux chiens avaient brièvement interagi avant de quitter Nicola par le chemin de la rivière.

À 8 h 53, la mère a envoyé un e-mail à son patron chez Exclusively Mortgages.

Elle s’est ensuite connectée à un appel des équipes à 9 h 01 et a été vue environ neuf minutes plus tard sur le terrain supérieur marchant avec Willow.

Selon la police, à 9h30, l’appel au travail a pris fin mais Nicola est restée connectée.

Vers 9 h 35, le mobile et Willow ont été retrouvés sur un banc au bord de la rivière, mais il n’y avait aucun signe de Nicola.

La police a bouclé aujourd’hui un sentier menant à un banc où le téléphone de Nicola a été retrouvé toujours connecté à un appel professionnel.

Son épagneul springer Willow a également été retrouvé “agité” dans la région sans son harnais.

La recherche de Nicola semble s’être accélérée alors que des équipes spécialisées se concentrent sur un tronçon de rivière à quelques mètres du banc.

Des plongeurs ont été vus entrer dans l’eau où la mère a été vue pour la dernière fois marchant le long du chemin de halage.

Des hélicoptères, des chiens renifleurs et des drones sont également utilisés pour aider à la recherche.

La police du Lancashire a confirmé aujourd’hui qu’elle “gardait un esprit très ouvert sur ce qui aurait pu se passer”.

Le surintendant Sally Riley a déclaré: «Nous savons que la disparition de Nicola a suscité beaucoup d’inquiétude pour la communauté locale au sens large, tout en étant évidemment une période terrible pour sa famille.

“Il s’agit d’une enquête sur une personne disparue et pour le moment, rien n’indique une implication de tiers dans la disparition de Nicola.

“J’apprécie qu’il y ait des questions sans réponse sur ce qui est arrivé à Nicola, mais j’exhorte les gens à ne pas spéculer ou à répandre de fausses rumeurs. Nous partagerons les mises à jour lorsque nous le pourrons, mais nous devons être factuels.

« La famille de Nicola est tenue au courant des événements et est soutenue par des officiers.

“Nous sommes vraiment reconnaissants de l’aide et de la coopération de la communauté jusqu’à présent, mais je voudrais souligner à nouveau que certaines parties de la berge sont perfides, surtout après la pluie récente, et nous demandons que personne ne se mette en danger et que le les efforts de la police et des agences partenaires pour retrouver Nicola ne sont pas compromis.”

Nicola est locale dans la région et partage régulièrement des images de ses promenades avec Willow le long de la rivière sur l’application Strava.

Son dernier message du 7 novembre la montre en train de la promener le long de la rive sur le même itinéraire qu’elle aurait emprunté lorsqu’elle a disparu.

Nicola a été décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair

Elle a été vue pour la dernière fois portant une longue veste gilet noire avec une capuche, un jean noir et des bottes en caoutchouc vert olive avec ses cheveux en queue de cheval.

Nicola a un accent d’Essex et des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier.

Un sentier a été bouclé où Nicola Bulley a été vue pour la dernière fois Crédit : DAVE_NELSON

Des plongeurs de la police ont également été vus dans l’eau où elle a disparu Crédit : PA

Le téléphone et le chien de Nicola ont été retrouvés sur ce banc désormais bouclé Crédit : Dave Nelson

Des chiens renifleurs ont été recrutés pour aider à la recherche Crédit : PA

Les plongeurs entrent également dans l’eau Crédit : PA

Dog Willow a été vu comme “agité”

La police dit que rien ne suggère que Nicola a été attaqué Crédit : Instagram