Les flics de Nicola Bulley enquêtent sur l’énigme de la balle de chien manquante parmi cinq questions sans réponse sur la disparition de la mère de deux enfants

1) QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT LES 10 MINUTES MANQUANTES CRUCIALES ?

A 9h10, un témoin qui connaît Nicola l’a vue promener Willow. À 9h20, la police sait que son téléphone était sur le banc où il a été retrouvé plus tard, connecté à une réunion des équipes de travail. Les flics veulent savoir ce que Nicola a fait entre-temps.

2) A-T-ELLE POSÉ SON TÉLÉPHONE PARCE QUE LE CHIEN AVAIT DES PROBLÈMES ?

La police a déclaré qu’un “problème” avec le chien l’avait peut-être conduite au bord de l’eau – bien qu’ils ne pensent pas que Willow elle-même soit entrée dans l’eau, car l’animal était sec lorsqu’il a été retrouvé.

3) SI NICOLA s’est retrouvée dans l’eau, comment cela s’est-il passé ?

La police a déclaré que certaines parties de la berge étaient perfides et qu’elle était peut-être tombée. Cependant, ses parents ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe évident de glissade ou de chute à l’eau sur les lieux.

4) POURRAIT-ELLE ESSAYER DE RÉCUPÉRER LA BALLE DE WILLOW ?

L’animal n’était pas tenu en laisse et ne portait pas non plus son harnais, qui a été retrouvé près du banc. Sur les photos des réseaux sociaux, Willow avait souvent une balle dans la bouche, aucune balle n’a été retrouvée sur les lieux. A-t-il fini dans la rivière ?

5) OÙ SONT NICOLA ET SES BIENS ?

La police a consacré des ressources «sans précédent» à la recherche d’un plan d’eau de 10 milles en vain. Ils ont demandé au public de rechercher des articles comprenant une veste gilet matelassée noire jusqu’à la cheville, un manteau noir Engelbert Strauss jusqu’à la taille, des bottes en caoutchouc Next vert jusqu’à la cheville, un collier et un Fitbit bleu pâle.