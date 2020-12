Saukin souffre d’alcoolisme et a exprimé des pensées suicidaires dans le passé

Le médecin légiste local doit encore déterminer la cause du décès de la femme trouvée, mais pense qu’aucun acte criminel n’a été impliqué.

Les enquêteurs sont « à peu près sûrs » que la femme qu’ils ont trouvée dans un grand étang à Clove Lakes Park sur Staten Island mercredi matin est Tamara Saukin, 44 ans.

Les autorités de New York pensent avoir retrouvé le corps qui appartiendrait à un médecin de Long Island qui avait disparu lors de sa promenade quotidienne avec sa mère le mois dernier.

Les chercheurs ont été conduits à l’étang par un NYPD K-9 qui a attrapé l’odeur de la femme à travers l’eau. Les plongeurs du NYPD ont localisé le corps.

Saukin, de Staten Island, faisait sa promenade quotidienne dans le parc Sunnyside, lorsqu’elle a disparu vers 6h30 le 18 novembre.

Quelques instants plus tôt, sa mère lui aurait dit qu’elle retournait à sa voiture, mais Saukin a dit qu’elle voulait continuer à marcher. Saukin et sa mère se sont ensuite séparés.

« Elle a disparu sans laisser de trace », a déclaré une source anonyme du NYPD à Staten Island Live.

Les enquêteurs ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe de jeu déloyal pour le moment.

La recherche de Saukin s’est intensifiée dans le parc de Cloves Lake ces derniers jours, avec des plongeurs vus récurer dans les eaux et des unités K-9 parcourant des zones boisées au cours des dernières semaines.

Des postes manquants de Saukin ont été mis en place autour du parc où elle a été vue pour la dernière fois

Saukin était connu pour souffrir d’alcoolisme et a exprimé des pensées suicidaires dans le passé, selon la police. Une partie de sa routine consistait à marcher avec sa famille dans le parc.

Elle a exercé une pratique de médecine familiale à Grant City jusqu’au 9 octobre, date à laquelle « en raison de circonstances imprévues », elle s’est temporairement retirée de la pratique de la médecine, a déclaré Saukin à ses patients dans une lettre obtenue par SILive.

À la fin du mois dernier, Saukin a également changé son statut d’emploi sur Facebook en «travailleur indépendant».

Interrogé par un ami sur «ce qui se passe?», Saukin a répondu: «Des problèmes familiaux. Merci beaucoup d’avoir demandé.

Plusieurs anciens patients et amis ont partagé leur choc face à sa disparition sur les réseaux sociaux, souhaitant son retour en toute sécurité.

Dans un article sur le changement de statut d’emploi sur Facebook, Saukin a déclaré que cette décision était motivée par des « problèmes familiaux »

«Ce sont des moments difficiles pour beaucoup d’entre nous. Parfois, il est simplement plus facile de s’évader et de se retrouver. J’espère que vous prenez simplement ce temps pour rassembler vos forces pour le prochain voyage de la vie », a écrit Cara Buonincontri. «Tendez la main à tout moment et je prie pour que vous soyez en sécurité.

Diane McCarthy a ajouté: « Je prie pour que vous soyez en sécurité et nous reverrons bientôt votre beau visage. »

Jusqu’à présent, les membres de la famille ont refusé de parler publiquement de l’incident, car une enquête policière se poursuit.

Saukin a été vu pour la dernière fois portant une veste marron, des leggings noirs et des baskets roses, a déclaré le NYPD.